فن ومشاهير

بفيديو اباحي مع رجل أعمال .. انجي خوري خطفت جمهور سما المصري ..اتفرج بالصوت والصورة

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فنون - كتب امير التهامي - إنجي خوري تخطف جمهور الفنانه بعد قيام احد الاشخاص بتصوير انجي الخوري  وهي تقوم بركوب الدراجه الهوائيه بدون ملابس داخليه مما اثاره ضجه كبيره وجدلا  داخل الوطن العربي شاهد الفيديو بالكامل..

وتصدرت الفنانه اللبنانيه انجي الخوري وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بعد قيامها بالركوب على دراجه هوائيه في الشارع وامام الجميع وكانت ترتدي الفستان ابو حماله بدون ملابس داخليه وظهرت امام الجميع بهذه الملابس الغير موفقه وانتشر هذا الفيديو الذي مدته عشر دقائق على جميع المنصات..

اشعلت الفنانه انجي الخوري غرائز الرجال بعد قيامها بنشر فيديو مدته 10 دقائق عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك وهي تقوم بالركوب على دراجه هوائيه بدون ملابس داخليه في احد الشوارع في مدينه بيروت

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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