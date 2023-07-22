شكرا لقرائتكم خبر عن عرض كليبات تامر حسنى القديمة مع نجوم عالميين قبل بدء حفل مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل العلمين عرض كليبات النجم تامر حسنى القديمة، قبل بدأ حفله فى مهرجان العلمين، تحت شعار العالم علمين على شاشات ضخمة مثل كليب عمرى ابتدى وسى السيد وأيضا فيديوهات كليباته مع نجوم عالميين، ومقتطفات بعض من حفلاته التى أحياها فى الخارج وسط هتاف الجمهور والتصفيق.

يشار إلى فعاليات مهرجان العلمين تضم أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.

ومدينة العلمين الجديدة تقدم تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين