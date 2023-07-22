شكرا لقرائتكم خبر عن البوسترات الدعائية لأبطال فيلم "وش فى وش" وطرحه 16 أغسطس فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة سينرجى فيلمز عن البوسترات الدعائية لفيلم "وش في وش"، بطولة النجمين محمد ممدوح وأمينة خليل، حيث تصدر أغلب الفنانين البوسترات بطريقة ثنائية أبرزهم أنوشكا وسامى مغاوى، ومحمد ممدوح وأمينة خليل، حيث من المقرر أن يطرح في دور العرض السينمائى يوم 16 أغسطس المقبل، وهو من إخراج وليد الحلفاوى .

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

، ومن المقرر البرومو خلال اليومين المقبلين ضمن عمليات الدعاية، والفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

يذكر أن محمد ممدوح يشارك أيضا في فيلم "شقو" الذى يشارك فى بطولته مع عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، وجميل برسوم، حازم عبد الصمد وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن مشوق.

أما أمينة خليل انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "شماريخ" مع المخرج عمرو سلامة، وتشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي أكشن.