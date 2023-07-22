شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يطير 40 مترا في دخلة حفله الكبير في افتتاح مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقاً نحن في مصر لدينا فنان واحد مصري يحمل المواصفات العالمية، ويسبح في فلك فني منفردا بنجوميته الطاغيه، وشموله الاستثنائي.

حطم النجم تامر حسني رقما قياسيا جديدا في حفلات العلمين، وقدم عرضا مسرحيا تاريخيا أبهر به الحضور من أغاني وعروض مزهلة لكل أغنيه على حدى، بخلاف الإبهار البصري الرائع الذي قدمه من خلال أكبر وأحدث الشاشات، وأهم عروض الألعاب النارية العالمية.

غنى النجم تامرحسني لأكثر من ساعتين وسط صراخ هستيري من محبيه وصيحات في حبه، دون توقف، وقدم مواهب مصرية رائعة نالت استحسان الجميع، وفي لقطه مميزه دعا البعض من جمهوره ليشاركوه رقصته الشهيرة الخاصة بأغنية فيلمه الجديد "تاج" وأيضاً شاركه اليوتيوبر العالمي نويل رقصة أغنية تاج.

جدير بالذكر أن فيلم تاج للنجم تامرحسني حقق إيراداته داخل مصر بلغت 41 مليون جنيه، وخارج مصر قرب الـ 350 مليونا، ومتوقع أن يتخطى حاجز الـ 400 مليون جنيه في نهاية هذا الأسبوع.