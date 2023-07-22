بعد طرحه في السينمات.. سيارة باربي ( Barbie) تخلق أزمة على السوشيال ميديا

ياسر رشاد - القاهرة - بعد ساعات من عرضه في دور العرض في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية تلقى فيلم "باربي" ( Barbie ) ردود فعل أولية إيجابية للغاية ، فعدد كبيرمن النقاد والمشاهدين، وصفوا الفيلم بإنه تحفة بصرية على مستوى الألوان، وتصميم المونتاج، وأداء الثنائي مارجو روبي مع رايان جوسلينج.

وكان لعشاق الدمية الشهيرة "باربي" ( Barbie ) نظره خاصة على السيارات التي اشتهرت بها "باربى" ( Barbie ) وكانت مطروحة ضمن محتويات الدمية في الأسواق، وكانت الأكثر شعبية هي السيارة " كورفيت " التي تجمع بين اللونين الوردى والأبيض، وهى موديل عام 1956 .

وتبلغ قيمة سيارة كورفيت خلال عام 1956، 93،933 دولارًا أي بما يعادل بـ "73،100 جنيهًا إسترلينيًا" في حالة ممتازة.

ومن هنا بدأ الكثير من رواد السوشيال ميديا يطالبون الشركات العالمية، بصناعة سيارات باربي بجميع ألونها الساحرة خاصة السيارة "كورفيت "، التي تجمع بين اللونين الوردى والأبيض، وهى موديل عام 1956، مثلما ورد في موقع الديلي ميل البريطاني.

أحداث فيلم باربي (Barbie)

وتدور أحداث فيلم باربي ( Barbie )فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" ضمن الإعلان الترويجى للفيلم وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى "يطلق عليه اسم باربى لاند " حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، والفيلم من بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.

أراء النقاد

ومن ناحية أخرى، أشاد نقاد عالميون بفيلم( Barbie) ، حيث وصف العمل بـ"المضحك والمذهل والذكي للغاية"، وطرح الفيلم الجديد بدور العرض حول العالم يوم 21 يوليو الجارى، وتصل مدته إلى 114 دقيقة، كما حصل الفيلم على إشادات إيجابية إلى حد كبير حيث كتب جوزيف ديكلماير من موقع سكرين رانت " الفيلم فاجأتني وأعني ذلك بأفضل طريقة ممكنة، الفيلم مضحك ومبهج وذكي للغاية".

وحرصت مارجو روبى بطلة الفيلم خلال حضورها عرض فيلمها الجديد Barbie في المملكة المتحدة، على ارتداء نفس ملابس الدمية باربى فى الستينيات مع زميلها ريان جوسلينج.