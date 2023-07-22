موعد حفل مسار إجباري في ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق مسار إجباري لإحياء حفل غنائي بساقية الصاوى يوم 12 أغسطس، فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المفترض أن يقدم مسار إجباري خلال الحفل بعض الأغانى التى اشتهر بها الفريق ويعشقها جمهوره، كما سيقدم الفريق في نفس الشهر حفلاً غنائياً آخر على مسرح مكتبة الإسكندرية وذلك يوم 3 أغسطس ليفتتح به فاعليات مهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية.

ويفتتح مسار إجباري فعاليات مهرجان الصيف الدولي 2023، المقامة فعالياته في مدينة الإسكندرية، ويضم عددا كبيرا من نجوم الطرب والفرق الموسيقية من مختلف البلدان العربية.

مسار إجباري يفتتح فعاليات مهرجان الصيف الدولي 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 3 من أغسطس على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، وتبلغ سعر التذكرة 350 جنيهًا “وقوفًا” وموحدة لجميع الفئات.

فعالليات مهرجان الصيف الدولي 2023

تنطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي 2023 في 3 من أغسطس القادم حتى 1 سبتمبر، وأعلن مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية والمنظم للمهرجان بأن برنامج الدورة لهذا العام يشمل العديد من المفاجآت منها حفل لفرقة مسار إجباري يوم الخميس 3 أغسطس المقبل، والتى يتم افتتاح بها المهرجان وحفلتان للموسيقار عمر خيرت يومي الأحد والإثنين 6 و7 أغسطس المقبل.

كانت آخر الإصدارات الغنائية لـ مسار إجباري، من خلال أغنية “بقيت غريب”، والتي سجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلماتها "بسألك جاوبيني بصراحه هل يعني و انتي بعيده مرتاحه طب فيه مساحه تسألي واحشاك طب فيه مساحه تخلقي مساحه الورد لونه رمادي في غيابك و الوضع متلعبك و متشابك انا مش بقولك ترجعي لكن انا بطلب منك تراجعي اسبابك هو الفراق ده حباله واصله لفين شايفك في نظرة كل قلب لعين و في كل عين بقابلها في الشارع احنا افترقنا و لا متخاصمين من غيرك بقيت غريب لسه العيون بتتوه مع التفاصيل لسه الجميل بيقول عليا جميل طب عارفه اكتر حاجه محتاجها كتفك في كتفي عشان بدأت اميل قلبي الغريب عني بيسألني كان قصدك ايه يوم ما مشيت و عنيا في المرايات بتقتلني ازاي قدرت اقول انا استغنيت بقيت غريب سايباني وحدي و وحدي ناقص روح بصرخ و لكن مفيش اثر لجروح مكتوب على القلب مغلق للأبد لكن حتيجي حتلاقيه مفتوح بقيت غريب ”.