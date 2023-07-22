تامر حسني عن حفله في مهرجان العلمين: الأهم في حياتي

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته بحفله الذي أقيم مساء أمس الجمعة، في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، والذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وأكد تامر حسني عبر حسابه على الإنستجرام، قائلا: “يمكن قولت كتير على حفلات إنها من أحلى حفلات حياتي بس حفلة العلمين امبارح بجد هي أحلى وأهم حفله عملتها في مشواري الفني كله من أول دخلة الحفلة بالطيران على كل هذا الارتفاع واللوحة الخاصة بكل أغنية بغنيها من عروض استعراضية متناسقة مع كل الجرافيكس المعروض على الشاشات المتناسق”.

وأضاف تامر حسني: “أيضا الألعاب النارية اللي بتعبر عن كل حرف في أي أغنية بغنيها، بجد الحفله دي كان وراها ناس كتير مخلصة وبتحب شغلها وقبل أي شيء حابين بعض وحابين الخير لبعض عشان كده طلعنا بالنجاح الجماهيري الخرافي ده والنجاح المسرحي التاريخي ده”.

واختتم تامر حسني قائلًا: “شكرا جمهورنا الراقي.. شكرا صناع الحفلة.. شكرا لاختياري لافتتاح مهرجان العلمين”.

وكان أشعل نجم الجيل تامر حسني أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة والذي يقام بمدينة العلمين والتي أقيمت مساء أمس الجمعة ، وتفاعل معاه الجمهوربكل حب وفرح وتستعرض بوابة الخليج 365 أبرز اللقطات في الحفل.

على طريقة "تاج".. تامر حسني يطير في سماء العلمين

وظهرالنجم تامر حسني بإحدى فقرات الحفل على طريقة شخصية "تاج" من فيلمه "تاج" والذي يمتلك قوى خارقة حيث ظهر وهو يطير في سماء العلمين خلال غنائه أغنية "تاج" والتي طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" خلال الأسابيع الماضية .

تامر حسني

تامر حسني يبدأ حفل العلمين الجديدة بـ أغنية "هرمون السعادة"

وبدأ النجم تامر حسني الحفل بأغنية "هرمون السعادة" والتي بدأ بها أولى فقرات الليلة وسط تفاعل الحضور وهي الأغنية الدعائية لفيلم "تاج" والذي عرض بموسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

وقدم الحفل الإعلامي شريف مدكور وحرص على إلقاء كلمة بمناسبة مهرجان العلمين قائلاً "المكان اللي احنا فيه ده كان فيه في يوم من الأيام 21 مليون لغم تم إزالتها بالكامل وبقي عندنا مدينة سياحية ساحرة اسمها العلمين الجديدة بنعزم فيها كل العالم.

تامر حسني

رقص تامر حسني مع البلوجر الألماني نويل روبنسون في حفل العلمين

فاجأ النجم تامر حسني الجمهور بمشاركة البلوجر الألماني نويل ربنسون الحفل، ورقصهم معًا على خشبة المسرح، وسط تفاعل كبير من الجمهور

وبدأ الحفل بفريق "ديسكو بيروت" وسط حضور الآلاف من الجمهور استعداداً لحفل الفنان تامر حسني الذي يعد أول فنان ضمن المهرجان سيقوم بإحياء حفل غنائي ضخم.

تامر حسنى يختار 10 من الجمهور لمشاركته الرقص بحفل العلمين.. ويغنى "مش هتغير على حد"

غنى النجم تامر حسنى أغنيته الجديدة "مش هتغيرعشان حد"، خلال حفلته فى مهرجان العلمين، كما أختار 10 من الجمهور يرقصون معاه على المسرح على أغنية تاج.

وبدأ النجم تامر حسنى حفلة، بمهرجان العلمين تحت شعار العالم علمين بفيديو مجمع لمسيرته الفنية منذ بدايته حتى الآن وأبرز أفلامه وأغانيه والحفلات التى أحياها فى الخارج وفيلمه الأخير تاج.

تامر حسني

احتفال تامر حسني بعروسين داخل حفله

كما احتفل النجم تامر حسني، خلال حفله في مهرجان العلمين، بعروسين كانا حاضرين الحفل ، وحرص حسني على إهدائهما أغنية بحبك، وعدد آخر من الأغاني، تفاعل الكثير من الجمهور.

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني