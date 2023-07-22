حكيم يغني "مدلعة" لأول مرة في حفله بالساحل الشمالي

ياسر رشاد - القاهرة - تألق الفنان حكيم، فى حفلات الساحل الشمالي، وذلك خلال افتتاح حفلات الدلتا بقرية دلتا مارينا، وقدم حكيم أغنيته الجديدة “مدلعة” لأول مرة، في حفل الساحل الشمالي بحضور كامل العدد.

حكيم

وكان قدم حكيم عدة حفلات في شهر أغسطس المقبل، بالساحل وأماكن أخرى داخل مصر، في ظل الحضور الجماهيري الكبير من جميع الفئات العمرية لحفلاته.

حكيم

حكيم

وكان طرح المطرب حكيم، أحدث أغنياته بعنوان "مدلعة"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

ويشار إلى أن أغنية مدلعة، من كلمات أيمن الطويل، وألحان علاء غنيم، وتوزيع طارق مدكور، وميكس وماستر طارق مدكور.

مدلعة

آخر أعمال حكيم

ويستعد الفنان حكيم، لإحياء حفل غنائي صخم، يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو، فى أحد شواطئ الساحل الشمالي.

ومن المقرر أن يقدم حكيم، خلال الحفل مجموعة متنوعة من اجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح,

معلومات عن المطرب حكيم

يشار إلى ان تعرف حكيم على الفنان حميد الشاعري عام 1989، والذي قدمه إلى إحدى شركات الإنتاج والتي أصدرت له أول ألبوم غنائي باسم (نظرة) وحقق نجاحًا وانتشارًا كبيرًا، وتوالى بعدها في غناء أغاني منفردة وألبومات وعمل كليبات.

كما سافر لإحياء عدد من الحفلات للجاليات العربية في الخارج، وقدم دويتوهات مع مطربين ومطربات أجنبيات، كما دخل مجال التمثيل، واشتهر بدوره في فيلم الجزء الأول والثاني من فيلم (الراقصة والسجان) عام 1992 و1994، ثم فيلم (علي سبايسي) عام 2005.

وكانت تصدرت أحدث أغنيات الفنان حكيم، وتحمل اسم “حبايبنا”، قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إذ حصدت أغنية العيد 120 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية حكيم الجديدة “حبايبنا”

أغنية "حبايبنا" كلمات الشاعر الغنائي إسلام كنكا، والحان كريم الصباغ، وتوزيع فلسطيني، وهندسة صوتية أحمد جوده.

وتقول كلماتها:" حبايبنا هى دنيا نعشها مره نحلى ايامها لو حتى مره افتح بيبان الفرح ويا الحب سافر وسط الحبايب الدنيا احلى يلا بينا نعيش الفرحه مع الحبابيب والقرايب فاتو كتير اوى اللى غايب فى ليلتنا دى ليلتنا وسط اللمه وسط العايله اجمل صحبه و اجمل ليله لمتنا دى لمتنا هما دول حبايبنا حبايبنا حبايبنا حابينا هما دوووووول حبايبنا حبايبنا حبايبنا حباينا هما دوووووول حلوه الليله ديا وسط حبايبنا ننسى الهم وننسى الغم اللى تعبنا دى ليلتنا دى ليلتنا الليلادي نرقص كل اللى حبابنا واللى فى نفسه حاجة بالحب يشاركنا دا اللى يلاقى دلع وميدلعش عيب ميصحش ومينفعش عيش اللحظه وعيش الفرحه وسط اللمه متتعوضش قول الحزن مع السلامه قابل الدنيا با بتسامه انسى الجرح والملامه الدنيا حلوه حبايبنا يا حبايبنا اجمل صحبه واجمل لمه اجمل ليله واجمل عايله حبايبنا هما هما هما دولا حبايبنا حبايبنا حبايبنا حبايبنا حبايبنا حبايبنا هما دوووووول حبايبنا حبايبنا حبايبنا حباينا هما دوووووول اللى يجاملنا مردوضالك ياللى فى الفرح تقسمنا بكره يجى الدور عليك وتشوف دا منا الف شكر على الجمايل ياللى منا اللى يجملنا ياللى منا جمب منا وسط اهلى وسط ناسى مشرفنى لو تميل الدنيا بيا انت ساندنى حبايبنا حبايبنا حبايبنا حبايبناهما دوووووول حبايبنا حبايبنا حبايبنا حبابينا هما دوووووول ".

حفل حكيم في الساحل الشمالي

ويستعد حكيم لإحياء حفلًا غنائيًا ثاني أيام العيد في الساحل الشمالي، ويقدّم من خلالة عددًا من الأغاني الجديدة منها أغنية مدلعة، كلمات الراحل أيمن الطويل، وألحان علاء غنيم، وتوزيع طارق مدكور، وتعد أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم الكبير، ويضم 10 أغنيات متنوعة تطرح بطريقة السنجل .