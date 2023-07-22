بعد حفل تامر حسني .. قائمة مطربي مهرجان العلمين الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الإعلامي القدير شريف مدكور،في أولى فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" الذي أقيم أمس على خشبة مسرح العلمين أرينا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وقدمت قناة cbc الفضائية بثًا مباشرًا لمقدمة الإعلامي شريف مدكور لحفل تامر حسني بمهرجان العلمين والذي أبدى فخره بتواجده في هذا الحدث الكبير، وحقق النجم تامر حسني نجاحا هائلا في افتتاح الحفل، في بداية الحفل ظهر البلوجر والتيك توكر الألماني الشهير "نويل روبنسون" على مسرح الحفل وحرص على مشاركة النجم تامر حسني حفله الغنائي ليعيد من جديد المشهد الذي ظهرا فيه الثنائي في فيلم "تاج" على أنغام أغنية "هرمون السعادة" ويعرض حاليا بدور العرض السينمائية، وظهر روبينسون في حالة سعادة كبيرة بعد وجوده في الحفل وظهر في اندماج كبير مع الجمهور وتامر حسني خاصة بعد تواجده في مصر للأسبوع الثالث على التوالي وتعبيره المستمر عن حبه لمصر بشكل كبير

حفل تامر حسني

تفاصيل قائمة مطربي مهرجان العلمين الجديدة

حصلت بوابة الخليج 365 على قائمة مطربي مهرجان العلمين الجديدة ،إذ يحيي عدد كبيرمن مطربي مصر والوطن العربي ، مجموعة مميزة من الحفلات لنجوم الغناء في مصر والوطن العربي، خلال الأيام المقبلة من الحدث الأضخم في الشرق الأوسط.

وكشفت إدارة مهرجان العلمين الجديدة أن الكينج المطرب الكبير محمد منير سيُحيي حفلًا ضمن مهرجان العلمين الجديدة، لافتة إلى أن "منير" يتواجد حاليًا في إحدى المناطق بالساحل الشمالي من أجل بروفات وتجهيزات الحفل.

محمد منير

وأكدت على أن سيتم الإعلان عن موعد وتفاصيل حفل الكينج خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن ضمن الحفلات المقرر إقامتها خلال المهرجان حفل النجمة نانسي عجرم والنجم راغب علامة والنجمة إليسا والموسيقار الكبير عمر خيرت والنجم أحمد سعد، الذي يقام يوم الخميس المقبل، بالإضافة إلى إتمام التعاقد مع النجم الكبير مدحت صالح الذي قرر إحياء حفل ضخم بالعلمين الجديدة، ورحب بالتواجد كجزء من فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى النجمة أنغام وحفل للفريق الغنائي كايروكي والفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، والنجم أمين بوشار من المغرب، والساحر العالمي كريس الذي سيقدم عرضًا مختلفًا.