الموسيقيين: إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية: "أخطرنا الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت في الأهرامات بإلغاء تصريح إقامة الحفل".

وأضاف منصور هندي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” قائلًا: نتخوف على سلامة الناس من تنظيم ترافيس سكوت حفلًا في الأهرامات، خاصة بعدما رأينا عددًا من الفيديوهات الخاصة بحفلاته ويظهر به مشكلات انتهت بوفاة عدد من الأشخاص".

ترافيس سكوت

وأكد هندي: "حتى الآن حفل ترافيس سكوت في الأهرامات لن يقام، إلا اذا أحضر الموافقات الأمنية اللازمة حينها سنمنحه الترخيص أو التصريح اللازم".

في وقت سابق، قال محمد سراج مسؤول الشركة المنظمة لحفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت: "احنا مش عارفين ندخل الأهرامات لحد دلوقتِ رغم إننا معانا تراخيص الحفل".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "ترافيس سكوت بيقول أنا بتعهد لكم بأمان الحفل وعدم تصدير أي مشكلة وأنا من أسرة مسيحية مؤمنة والمحكمة برأتني بعد حادث حفلي منذ 4 سنوات".

ترافيس سكوت

وتابع: "ترافيس سكوت أكد موافقة أي طلبات للأجهزة الأمنية بشأن تنظيم حفله في الأهرامات".

ولفت: "لجان إلكترونية مزيفة على السوشيال ميديا تقود حملة إلغاء حفلة ترافيس سكوت في الأهرامات، ولا أعرف من يقف وراءها".

وأشار إلى أن تكلفة حفل ترافيس سكوت تصل إلى 40 مليون جنيه، وتم بيع تذاكر لـ54 دولة أجنبية.

ولفت:"ترافيس سكوت نفى أنه من عبدة الشيطان، وشدد على احترامه لكل القواعد واللوائح والتعليمات الأمنية، وبيكملنا كل يوم شبكة سي إن إن الأمريكية، بتكلمه وعايزة تعرف منه أسباب مشكلة حفله في الأهرامات واحنا بنقول له أرجوك انتظر وما تعلقش".

ترافيس سكوت

ترافيس سكوت: أنتوا بتحاربوا نفسكم

وأشار: "ترافيس سكوت بيقول لنا أنتوا بتحاربوا نفسكم أنا كنت جاي أعمل نقلة في حفلات الترفيه في مصر وانتعاش السياحة في بلدكم".

وأكمل:"هتبقى مشكلة كبيرة قدام الإعلام الأجنبي لو جاء يوم الثلاثاء اللي جاي وحفلته متعملتش، معدات الحفل كلها وصلت ومش عارفين ندخلها الأهرامات، الراجل ده بياخد ملايين الدولارات علشان يجي الحفل".

وأكد:"ترافيس سكوت قال لنا لو مش هتقدروا تأمنوا الحفل أجيب معايا فريق تأمين من خارج مصر، الحفل يوم الجمعة المقبل واتمنى الرد السريع من الجهات المعنية".

وكان كشف نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، موقف النقابة من حفل المغني الأمريكي، ترافيس سكوت.

وأوضح مصطفى كامل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تحركه في اتخاذ قراراته كنقيب للموسيقيين، مشيرًا أن قرار إقامة حفل المطرب، ترافيس سكوت، مرهون بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.

وعلق “كامل”، على كواليس الحفل والتراخيص قائلا إنه "كان في سيارته وتلقى اتصالا من شركة تنظيم حفلات، تتعامل مع النقابة منذ فترة طويلة، ولا يوجد حولها أي مشاكل، وطلبت الشركة إقامة حفل لترافيس سكوت، وتم الاتفاق على الرسوم المطلوبة"، منوها بأنه "في هذه الأثناء لم يكن يعرف من هو ترافيس سكوت".

وأشار نقيب الموسقيين إلى تسجيل حالة من الانزعاج في الفترة الأخيرة من إقامة هذا الحفل من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية والبرامج التلفزيونية، لافتا إلى أنه بالتدقيق، وجد عددا كبيرا من الفيديوهات لحفلات ترافيس سكوت التي سجلت بها حوادث غريبة ووفيات، فما أصدر قرار بمنع إقامة الحفل بعد الفحص، إلا في حالة الحصول على كافة التراخيص والموافقات الأمنية.

وأردف مصطفى كامل: "عايز أقول للجمهور إن نقابة المهن الموسيقية ليست فقط الجهة الوحيدة صاحبة القرار في إقامة الحفلات، ولكن هناك جهات أخرى يجب أن توافق أو ترفض إقامة الحفلات خاصة حفلات المطربين الأجانب"، موضحا أنه سيخطر الجهة المنظمة للحفل بأنه في حالة عدم موافاة النقابة بالموافقات الأمنية على الحفل، وسيكون قرار النقابة بإصدار ترخيص للحفل لاغيا.