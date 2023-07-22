طرح البوسترات الدعائية لفيلم "وش في وش" قبل طرحه في السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم “وش فى وش” بطولة النجمين محمد ممدوح وأمينة خليل يوم 16 أغسطس المقبل، في جميع السينمات.

وش فى وش

وكشفت عن البوسترات الدعائية لفيلم "وش في وش"، بطولة النجمين محمد ممدوح وأمينة خليل، حيث تصدر أغلب الفنانين البوسترات بطريقة ثنائية أبرزهم أنوشكا وسامى مغاوى، ومحمد ممدوح وأمينة خليل.

وش فى وش

حيث يعد الفيلم من الأفلام الجيدة التي تناقش أزمات الأسر والاجتماعيات وعلاقة الزوج بالزوجة وخلافه، والفيلم من إخراج وليد الحلفاوي.

وش فى وش

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “وش في وش” البوستر التشويقي الأول للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يظهر أي من نجوم الفيلم على البوستر ولكن كان عبارة عن أريكة داخل أحد المنازل مع جملة “يا ترى هما فين لحد دلوقتي” التي تصدرت البوستر.



وش فى وش

وكان انتهى أبطال فيلم "وش في وش" من تصوير أحداث العمل الذي يجمع كل من النجم محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، سلوى محمد علي، وغيرهم من الفنانين ضيوف الشرف.

وش فى وش

فيلم "وش في وش"، من إخراج وليد الحلفاوي، ومن المقرر أن يعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

أبطال فيلم وش في وش

يذكر أن الفنان محمد ممدوح، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، خلال مسلسل "رشيد" وشاركه بطولته الفنانة ريهام عبدالغفور.

وش فى وش

"رشيد" تدور أحداثه في إطار الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته ريهام عبدالغفور ومحمد ممدوح، تامر نبيل، خالد كمال، صلاح عبدالله، سيد رجب، هالة صدقي، سعيد عبده، وهو من تأليف وسام صبري، وتقوم مي ممدوح شقيقة محمد ممدوح بإخراجه في أولى تجاربها الإخراجية.

شخصية محمد ممدوح

ويجسد "ممدوح" خلال أحداث المسلسل دور مأساوى لتعرضه للخيانة من أقرب أصدقائه، ويتهم بالقتل ويسجن، ويظل يسعي لأثبات برائته.

بوستر وش في وش

كما عرض للفنانة أمينة خليل، في رمضان 2023 مسلسل "الهرشة السابعة"، وشاركها بطولته كل من: عايدة رياض، عماد رشاد، أسماء جلال، محمد شاهين، علي قاسم، حنان سليمان، محمد محمود"، ومن تأليف: مريم نعوم، وإخراج: كريم الشناوي.

سُميت تلك الإضطرابات بـ"هرشة السنة السابعة"، والتي تتحدث عن أهم التغيرات النفسية والفسيولوجية التي تطرأ على كلا الزوجين، بدءًا من السنة الخامسة وحتى السابعة، فتجعل هذه المرحلة الأصعب في عمر الزواج، وبالتالي تزيد فيها نسب الخلافات، ومن ثَمّ الطلاق.

كانت آخر المشاركات الرمضانية لـ"أمينة خليل" من خلال مسلسل "العائدون"، مأخوذة أحداثه من ملف المخابرات العامة المصرية في التصدي للإرهاب الذي عرض العام الماضي مع أمير كرارة، محمود عبدالمغني، محمد فراج، محمد عادل، هاني رمزي، إسعاد يونس، صبري عبدالمنعم، رشا بلاب، كريم محجوب، هاجر الشرنوبي.