شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دوارة يكشف تفاصيل لجنة المحاور الفكرية والندوات بمؤتمر مهرجان المسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد عمرو دوارة بالمؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان القومي للمسرح الذي أقيم اليوم بسينما الهناجر: الحقيقة سعيد بهذه الدورة والفنان محمد رياض يستحق كل التحية، لأنه يعرف جيدًا معني فنان ممثل في موسم فني ويترك كل ذلك من أجل المهرجان، وعندما كلفت هذا العام كرئيس لجنة المحاور الفكرية والندوات هذا العام كان لابد في التفكير عن الجديد، حاولنا أن يكون هناك عنصر جذب، وقد سُئلت كثيرًا كيف أبو العلا السلاموني عضوًا في اللجنة وقد رحل عن عالمنا منذ أسابيع، فعندما كان معنا وعرضت عليه أن يكون رئيس اللجنة، رفض رفضا تاما وقد راجع معنا كل تفاصيل وأنهي دراسته مبكرًا جدًا وأرسلها لكل أعضاء اللجنة وستفتتح بها عنصر الندوات.

جاء ذلك بحضور رئيس المهرجان الفنان محمد رياض ومدير المهرجان الفنان ياسر صادق وأدار المؤتمر الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر .

وتابع دوارة: أضفنا كلمة التوثيق وسيكون من جهتين وهو تاريخ الممثل ، مثل السيرة الذاتية والتراجم والرؤية النقدية مثل الكتب التي تصدر مع المهرجان ، فتناولنا ذلك من خلال محورين خلال يومين سيشارك فيهم كبار الأساتذة وهذا سيثري الحوار، المحور الثاني هو الموائد المستديرة والندوات، فسيقام ندوة لكل مكرم وسنثتثني فقط الفنان صلاح عبد الله والفنان رشدي الشامي بسبب ظروف خاصة ، ولأول مرة سيطرح الفرق بين المعهد العالي للفنون المسرحية وأي كليات أو معاهد متخصصة أخري هذه التساؤلات أجاب عليها أستاذة متخصصة ، والدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة وللمرة الأولي سيقام تأبين الراحلون خلال العام الماضي .

ومن جانبه قال الناقد محمد الروبي عن بعض الإعتراضات من قبل المسرحيين ببعض أمور المهرجان : أحذر نفسي وأنبهكم من عدم الوقوع في الفخ ، هذا مهرجاننا القومي للمسرح ، بالتأكيد سيكون هناك أخطاء ، نحن نقف علي أكتاف من سبقونا ، الدورة 16 يفترض أن تكون هي الأفضل لأن وراءها تاريخ وتراث ، والدورة القادمة يفترض أن تكون أفضل من هذه الدورة ، هكذا تطور الأشياء، هذه هي الدورة السادسة عشر بذل من سبقونا جهداً لابد أن يحييوا عليه الآن ، عندما إلتفينا حول محمد رياض ليس لأنه محمد رياض ولكن لأن هذا مهرجاننا وهذه بلدنا ، هدفنا أن نكون الأفضل ، لا تقعوا في الفخاخ .

المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.