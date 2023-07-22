شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض بمؤتمر المسرح المصرى: الدورة السادسة عشرة من عمر المهرجان ستكون مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان القومي للمسرح بحضور رئيس المهرجان الفنان محمد رياض ومدير المهرجان الفنان ياسر صادق والدكتور عمرو دوارة، والفنانة عزة لبيب، والمخرج إسلام إمام، المخرج إميل شوقي، والمؤلف نادر صلاح الدين، والناقد محمد الروبي، والفنان أيمن عبد الرحمن، والفنان إيمان الصيرفي.

وبدأ المؤتمر بفيلم تسجيلي صغير يضم تفاصيل الدورة السادسة عشر من المهرجان، وقدم المؤتمر الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر وقال: كل التفاصيل الخاصة بالدورة السادسة عشر تم الإعلان عنها من خلال خطة إعلامية وضعها رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، وقد نفدت بالشكل الذي حدده وهو إعلان عن كافة التفاصيل للمهرجان قبل انطلاقه، واليوم ننتظر أي استفسار من الصحفيين والإعلاميين والمسرحيين.

وقال الفنان محمد رياض: الدورة السادسة عشر أعتقد أنها ستكون دورة مهمة، وقد صرحنا بكل تفاصيل المهرجان وكان هذا مقصوداً بأن تكون كل المعلومات بين يدي حضرتكم ، والفيلم الذي عرض كان الهدف منه توضيح أهمية المهرجان وإيضاح كم الفاعليات التي ستتم خلال الدورة ، فنحن لدينا العديد من المسابقات مثل المقال النقدي ، والتأليف المسرحي للعمل الأول ، وقد فوجئنا بتقديم مايقرب من 180 نصا مسرحيا، بالإضافة للورش المسرحية في كافة عناصر العرض المسرحي بما فيهم الإدارة المسرحية التي تقام لأول مرة ، كما يوجد ورش مجمعة مثل التمثيل والإلقاء، والسينوغرافيا والإخراج ، وفي النهاية سينتج ورشة يشاركوا بعرض مسرحي وأتمني أن تستمر تلك الورش طوال العام.

وأكد الفنان محمد رياض قائلاً: منذ كلفت برئاسة المهرجان القومي للمسرح وجدت هناك لبس في اسم المهرجان ، فأقترحت أن نقول مهرجان المسرح المصري ، فهو يعبر أكثر عن الهوية للمهرجان وأن نزيل بذلك اللبس ، ووافقني أعضاء لجنة العليا ، ولكن لم نستطع تغير الاسم ، وسنحاول مرة أخري في التغير خلال الدورة القادمة ، وأكد أنه تم تكريم العديد من النقاد المسرحيين وهناك مسابقة كاملة للمقال النقدي وأعتقد ذلك أكبر تكريم للنقاد ، فعلي العكس نحن كمهرجان قومي للمسرح نحتفي بالنقاد.

ومن جانبه قال الفنان ياسر صادق الناقد مش صانع مسرحي، هو مقيم للتجربة ، فهناك فرق بين ان اقول وجهة نظري ، ولكنه ليس عنصر من عناصر العرض المسرحي ، واليوم نحن في دورة الصانع وهو الممثل لذلك لابد أن يكون عدد المكرمين فيه أكثر ، وكرمنا مهندسة الديكور نهي برادة والكاتب محمد السيد عيد ، إنما الناقد الكبير مثل فوزي فهمي وعلي الراوي وغيرهم ، نحن نسعي لتقديم قيمة مشرفة ونحن نسعي علي الترند ولكن الترند المحترم لذا بدأنا بالإهتمام بالسوشيال ميديا والإعلام.

المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.







































































































