كامل العدد.. سيمون تبدأ حفلها بأغنية "تاكسي"

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة سيمون حفلها بساقية الصاوي التي رفعت لافتة كامل العدد بأغنيتها الشهيرة "تاكسي" وسط تفاعل كبير من الحضور ومن الشباب وجميع الأعمار.

كان الحفل قد بدأ بكلمة لمحمد عبد المنعم الصاوي، رحب فيها بسيمون شكر الجمهور الذي حضر رغم قساوة الجو وارتفاع درجات الحرارة، وغنت سيمون عددا كبيرا من أغانيها المعروفة مثل: (باتكلم جد).

الفنانة سيمون ستغنى من أغانيها الشهيرة "مش نظرة وابتسامة ، مشية وساعتي مش مظبوطة ، باتكلم جد ، تاكسي ، فيه حاجة كده، مبسوطة، عيني منه"، وغيرها من أغانيها التى حققت بها نجاحا كبيرا في فترة التسعينات ومازالت تحقق بها نسبة مشاهدات واستماع كبيرة علي السوشيال ميديا، وغيرها من المنصات الغنائية المختلفة.

شاركت سيمون مؤخرًا فى ندوة "فى حب أمل دنقل"، احتفاء بالذكرى الأربعين لرحيل الشاعر المصرى المرموق، وقامت النجمة المثقفة بإدارة الندوة، والتى أُقيمت تحت رعاية الدكتور علاء عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كُتاب مصر، الأمين العام لاتحاد الكُتاب والأدباء العرب.

وطرحت مؤخرا سيمون أحدث أغانيها الجديدة بعنوان "اتغير علشانى"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب وتأتى الأغنية ضمن أحداث فيلم "بدلة وفستان" والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وتقول كلمات أغنية "اتغير علشاني": "اتغير علشاني لو تقدر وأنا علشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبهها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو اتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر".