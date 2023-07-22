شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز وأشرف فايق فى حفل الفنانة سيمون.. صور والان مع تفاصيل الخبر
شاركت سيمون مؤخرًا فى ندوة "فى حب أمل دنقل"، احتفاء بالذكرى الأربعين لرحيل الشاعر المصرى المرموق، وقامت النجمة المثقفة بإدارة الندوة، والتى أُقيمت تحت رعاية الدكتور علاء عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كُتاب مصر، الأمين العام لاتحاد الكُتاب والأدباء العرب.
وطرحت مؤخرا سيمون أحدث أغانيها الجديدة بعنوان "اتغير علشانى"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب وتأتى الأغنية ضمن أحداث فيلم "بدلة وفستان" والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
وتقول كلمات أغنية "اتغير علشاني": "اتغير علشاني لو تقدر وأنا علشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبهها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو اتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر".
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