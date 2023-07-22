شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تغنى "على وش القمر " من أغانى الراحلة فايزة أحمد فى حفلها بساقية الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غنت الفنانة سيمون خلال حفلها بساقية الصاوي أغنية من أغاني الفنانة الراحلة فايزة أحمد وهي أغنية (على وش القمر) من ألحان محمد سلطان وتوزيع الموسيقار هاني شنودة، وقالت سيمون قبل غنائها: الموسيقار الكبير الراحل محمد سلطان هو من أجاز صوتي مع الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي، وهما من الأصلاء الذين لا أنسى فضلهم.

وقامت سيمون بغناء عدد من أغانيها الجديدة، منها أغنية (أنا واحدة معندهاش خلق ولا عندي طقطان لقولنا وقالوا وعدنا وعادوا .. إلى آخر الأغنية التي تفاعل معها الجمهور لأنها تحمل كلمات من واقع الحياة وما يحدث فيها من مشاكل لكل بني آدم).

يذكر أن سيمون، شاركت في المسلسل الإذاعي آدم وحياة، حيث دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حيث ينتحل رجل الأعمال آدم، شخصية مدرس، ويفعل ذلك للهروب من استغلال الناس له ولأمواله وكمدرس يسعى لتحسين أوضاع الناس من حوله بمساعدة حياة، بالإضافة إلى طرح بعض المشكلات وحلها، وهو من بطولة سيمون، ومدحت صالح.