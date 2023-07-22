شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب مسك ختام مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محتوى غنائى ثرى ومتنوع جاء فى ختام فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالإسكندرية والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، فعلى مسرح سيد درويش وبين التطريب والغناء الغربى تالقت الفنانة نسمة محجوب باطلالة مميزة عبرت عن ثقافة موسيقية واسعة واجادت فى استعراض مجموعة من اعمالها الخاصة الى جانب باقة من المؤلفات العربية والاجنبية.

كان أبرز ما قدمته نسمة محجوب خلال الحفل، ميدلي جوليا بطرس، ميدلي فوق النخل - قدك المياس، هتقوللي ايه، حب اخوات، الحب المستحيل، حكاية شعب، يا محروسة، كل شمس، اعتزلت الغرام، يا غاوي هروب، مستغربة، على طبيعتي، أنا موجود، لا أحد، أوراق الخريف وغيرها.

وكانت الساحة الخارجية للمسرح قد شهدت فقرات فنية لطلاب فصل الجيتار تدريب الدكتور أحمد عبد الرحمن التابع لمركز تنمية المواهب تضمنت مختارات من الفلكلور الإسبانى وعدد من الحان الموسيقى العربية الشهيرة.