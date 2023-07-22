فن ومشاهير

نسمة محجوب مسك ختام مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب مسك ختام مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محتوى غنائى ثرى ومتنوع جاء فى ختام فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالإسكندرية والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، فعلى مسرح سيد درويش وبين التطريب والغناء الغربى تالقت الفنانة نسمة محجوب باطلالة مميزة عبرت عن ثقافة موسيقية واسعة واجادت فى استعراض مجموعة من اعمالها الخاصة الى جانب باقة من المؤلفات العربية والاجنبية.

 

كان أبرز ما قدمته نسمة محجوب خلال الحفل، ميدلي جوليا بطرس، ميدلي فوق النخل - قدك المياس، هتقوللي ايه، حب اخوات، الحب المستحيل، حكاية شعب، يا محروسة، كل شمس، اعتزلت الغرام، يا غاوي هروب، مستغربة، على طبيعتي، أنا موجود، لا أحد، أوراق الخريف وغيرها. 

 

وكانت الساحة الخارجية للمسرح قد شهدت فقرات فنية لطلاب فصل الجيتار تدريب الدكتور أحمد عبد الرحمن التابع لمركز تنمية المواهب تضمنت مختارات من الفلكلور الإسبانى وعدد من الحان الموسيقى العربية الشهيرة.

 

4fd35fd8-b6e3-4ab3-8f52-d7e49cd2f357

 

 

c702fb51-b60e-4f17-9668-fa8c3ea90c91

 

 

de3979dd-98c5-44a0-b38a-17d2217d2965

 

 

e4de86dc-c261-49de-9dc1-f79ecc5cba9d

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements