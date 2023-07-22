خطوبة سارة عبدالرحمن من فنان مصري شهير تفاجئ الجمهور.. شاهد أولى الصور المتداولة وأول تعليق منها!

كتب امير فتحي في السبت 22 يوليو 2023 11:44 مساءً - كشفت الفنانة المصرية سارة عبد الرحمن حقيقة خطوبتها من الفنان الشاب عمرو جمال، عقب تداول صور لهما من حفل الخطوبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشاركت عبد الرحمن عبر حسابها الرسمي في “إنستجرام” صورًا من حفل الخطوبة، مبينة أن الصور من مشهد تمثيلي في “مسلسل ريفو” الذي جمعها بعمرو جمال، وغير حقيقية، كما أنها وجهت رسالة شكر لجميع الأشخاص الذين باركوا لها الخطوبة وهنأوها.

حقيقة خطوبة سارة عبدالرحمن وعمرو جمال

وعلقت على الصور: “شكرا لكل اللي هنوني عالخطوبة بس يا جماعة دي مش خطوبتي دي خطوبة ياسمين رحمي على أدهم السلكاوي في مسلسل ريفيو”.

وأعربت عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في المسلسل، واصفة نفسها بالمحظوظة لأنها كانت من طاقم العمل، مضيفة: “شكرا لكل صناع العمل على الاتقان والحرفية الشديدة والابداع محظوظة اني من عائلة ريفيو”.

شخصيتي أتعبتني

وكانت سارة عبد الرحمن قد كشفت في لقاء صحفي سابق، عن خوفها الكبير من المسلسل، خاصة بعد قراءتها للسيناريو والدور، مشيرة إلى أن تطور الشخصية ومرورها بكافة المراحل العمرية جعلها مرهقة ومتعبة.

وأعربت عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة بالعمل؛ لأنها استمتعت بحالته وأجوائه التي تناسب فترة التسعينيات، كما بينت أنها أحبت الدور كثيرًا بسبب اختلافه عن الأدوار السابقة، واعتبرته فترة تدريب لها على التمثيل.

وقالت إن نجاح العمل تمثل بكره الناس لها؛ لأنها لم تكن تتوقع أن يتفاعل الجمهور مع شخصيتها والمسلسل بهذا الشكل.

مسلسل “ريفو 2”

يذكر أن طرح الموسم الثاني من مسلسل ريفو منذ أيام وتصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد الجمهور بقصة الجزء الثاني.

تدور أحداث مسلسل ريفو حول مريم فخر حسن الدين التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف السينمائي الكبير الراحل حسن فخر الدين والذي يجسد دوره الفنان محسن محي الدين بأفراد فرقة ريفو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينات ولكنها واجهت الكثير من العراقيل لتحقيق حلمها. وتكشف مريم عقب وفاة والدها أن هناك سرًا أخفاه الأب السنوات الماضية.

شارك في بطولة المسلسل أمير عيد وركين سعد وصدقي صخر وحسن أبو الروس وتامر هاشم ومينا النجارو إيفا وسارة عبدالرحمن وعمرو جمال ويوسف حشيش وميران عبد الوارث ومريم بدوي ويوسف جبريال وحسام حسني وحسن محفوظ ونورا شعيشع وجالا هشام وملك الحسيني ومحمد مولى ودنيا وائل وأحمد فاضل ودونا إمام والمسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج يحي إسماعيل.

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