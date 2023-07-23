بصورة نادرة تُنشر لأول مرة… إلهام شاهين تسترجع تفاصيل تعاونها مع النجمة الكبيرة شادية

كتب امير فتحي في الأحد 23 يوليو 2023 12:54 صباحاً - استعادت الفنانة المصرية إلهام شاهين، ذكرياتها مع الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، بصورة نادرة تجمعها بها.

ونشرت إلهام، صورتها مع شادية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “أنا محظوظة جدا أني وقفت أمام الفنانة العظيمة شادية في بداية حياتي الفنية، في فيلم (لا تسألني من أنا) للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس والمخرج أشرف فهمي”.

إلهام شاهين تروي ذكرياتها مع شادية

ونشرت إلهام، صورتها مع شادية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “أنا محظوظة جدا أني وقفت أمام الفنانة العظيمة شادية في بداية حياتي الفنية، في فيلم (لا تسألني من أنا) للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس والمخرج أشرف فهمي”.

إلهام شاهين تستعيد ذكريات عملها مع النجمة شادية – الصورة من حساب الفنانة على إنستجرام

وأضافت إلهام شاهين في منشورها: “أحبها من كل قلبي وأذكرها دائما بكل الخير.. هذا الجيل العظيم لن يتكرر”.

فيلم “لا تسألني من أنا”

يذكر أن، فيلم “لا تسألني من أن” تم عرضه في نوفمبر 1984، وجسدت فيه شادية دور عائشة، بينما جسدت إلهام شاهين دور ليلى حنفي.

وتدور أحداثه حول معاناة عائشة من الفقر، لذا تبيع ابنتها زينب للثرية العاقر شريفة، شريطة أن تقوم هى برعايتها بصفتها مربيتها، كما تتكفل شريفة هانم بمصاريف أسرة عائشة، ولا يعلم هذا الاتفاق سوى زغلول محامي شريفة هانم، يكبر الأبناء ويحصلون على شهادات جامعية ووظائف مرموقة ويطلبون من أمهم الكف عن العمل كمربية.

الفيلم بطولة شادية ويسرا وفاروق الفيشاوي وإلهام شاهين وهشام سليم وسوسن بدر وهالة صدقي ومديحة يسري وحسني عبد الجليل ونعيمة الصغير وعدد من الفنانين.

أخر أعمال إلهام شاهين

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين كان “مسلسل بطلوع الروح” فـ رمضان 2022، بطولة منة شلبي، وإلهام شاهين، أحمد السعدني، عادل كرم، محمد حاتم، دياموند بو عبود، تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

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