خبر حزين جدًا عن الممثلة المصرية الشابة بسنت النبراوي!

كتب امير فتحي في الأحد 23 يوليو 2023 12:54 صباحاً - أعلنت الفنانة بسنت النبراوي -عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك– وفاة والدها صباح اليوم السبت 22 يوليو.

ولم تكشف بسنت النبراوي، في منشورها عبر فيسبوك، تفاصيل الجنازة والعزاء، وتشييع الجثمان، واكتفت بإعلان خبر الوفاة بمنشور مقتضب فقط.

وفاة والد الفنانة بسنت النبراوي

وكتبت بسنت النبراوي، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بابا مات»، وانهالت عليها التعليقات بالتعازي والدعاء لوالدها بالرحمة.

من هي بسنت النبراوي؟

يُذكر أن بسنت النبراوي عملت كمضيفة جوية في إحدى شركات الطيران، وشاركت فيما يقرب من 14 عملا فنيًا.

وكانت آخر أعمالها مسلسل “شغل في العالي” عام 2022 ومسلسل “مكتوب عليا” بنفس العام أيضًا.

أحدث لقاءات بسنت النبراوي

في شهر يونيو الماضي، حلت الفنانة بسنت النبراوي، ضيفة على برنامج “Face off”، الذي تقدمه الفنانة سارة نخلة على شاشة قناة “هي”، وكشفت عن تفاصيل دخولها مجال الفن بعدما قدمت العديد من الفيديوهات الطريفة على السوشيال ميديا.

وقالت بسنت النبراوي إنها كانت تقدم فيديوهات طريفة على السوشيال ميديا، وتقلد من خلالها العديد من الشخصيات، وتسبب فيديو حديثها باللهجة الشرقاوية لها في شهرة كبيرة داخل الوسط الفني، وعرفها من خلاله الفنان أكرم حسني وشاركت بعدها معه في مسلسل الوصية.

وتطرقت بسنت النبراوي في حديثها إلى قصة انفصالها من قبل، وقالت: انفصلت عشان بتلاقي حاجات بعد كدا مش مناسبة ليكي إطلاًقا، ربنا بيقولك الحقي قبل ما يبقى فيه أطفال.. مقدرش أعالج شخص يعني لو اتجوزت شخص وبعد الجواز اكتشفت أنه مدمن ف مش هقدر أغيرها.

وكشفت بسنت النبراوي رأيها في المساكنة، وقالت: مرضاش بالمساكنة.. عشان حرام دينيًا كان لو من غير الدين كنت هقول أوك، الحاجة لو الدين مش محرمها يبقى المجتمع مش شرط أمشي على كلامه.

وقالت بسنت النبراوي، إنها تعرضت لعدة مضايقات عندما كانت تعمل مضيفة في الطيران، ودائمًا تعرف كيفية التعامل في تلك المواقف، حتى إذا تعرضت للتحرش من الممكن أن تستخدم مهاراتها في التيكوندو في ضربه.

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