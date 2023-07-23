فن ومشاهير

حكيم نجم الدلتا في أقوى حفلات الصيف بحضور الآلاف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/19
  • 2/19
  • 3/19
  • 4/19
  • 5/19
  • 6/19
  • 7/19
  • 8/19
  • 9/19
  • 10/19
  • 11/19
  • 12/19
  • 13/19
  • 14/19
  • 15/19
  • 16/19
  • 17/19
  • 18/19
  • 19/19

ياسر رشاد - القاهرة - عشق الجمهور لحكيم صنع منه  أيقونة فنية يسعي المتعهدين وكل الشركات المنظمة  للحفلات للتعاقد معه ليكون نجمهم الأول في مختلف محافظات مصر وبعد افتتاح موسم الحفلات بالساحل بحفل رفع شعار كامل العدد ،قدم حكيم أقوي حفلات الصيف في الدلتا بقرية (دلتا مارينا)، وحضرها عشرات الآلاف من محافظات الدلتا لتكون حفلة إستثنائية خاصة أن الجمهور تفاعل معها بشكل كبير نظرا لأنه قدم فيها العديد من الأغنيات والإستعراضات المبهرة.


الحفل تنظيم شركة زين، وقدم ( fire works) سامي يوسف، الصوت عماد نبيل، الإضاءة والشاشات طارق صبري.


يذكر أن حكيم لديه عدة حفلات ضخمة في شهر أغسطس بالساحل وأماكن اخري بمصر بعد أن أصبح المطرب الذي تحظي حفلاته بحضور جماهيري كبير من جميع الفئات العمرية ،وطرح منذ يومين  أحدث أغنياته  ( مدلعة ) كلمات الراحل  أيمن الطويل، لحن علاء غنيم ،توزيع طارق مدكور من ألبومه الجديد ( الكبير) الذي يقدمه  بشكل سنجل خلال الشهور القادمة ".

64e98fe714.jpg
64bfcaf777.jpg
383cf6ff7c.jpg
085e5ebc79.jpg
dffbf7ee98.jpg
ded6331140.jpg
106ff86cc3.jpg
f6bd4d40b9.jpg
78cd3bc3e1.jpg
1d2c36770d.jpg
12a77cce50.jpg
8b714f4716.jpg
32393ed5e8.jpg
b016fc7534.jpg
9f21e6d6ac.jpg
bd9afe4416.jpg
bc99bcd566.jpg
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا