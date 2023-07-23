صلاح عبد الله برفقة أسرة "ليه لأ3": حبيتهم كلهم

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان صلاح عبد الله، على مشاركة جمهوره مقطع فيديو من كواليس مسلسل “ليه لأ” ظهر فيه برفقة فريق عملب المسلسل.

وعلق صلاح عبد الله عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: حبيتهم كلهم فريق التأليف والتمثيل والتصوير والإنتاج والإخراج، بالحب تهون الصعاب وتتحل المشاكل ليه لا".

ويشارك الفنان صلاح عبد الله في بطولة مسلسل ليه لأ الجزء الثالث، والذي يعرض حاليا عبر منصة شاهد بطولة النجمة نيللي كريم.

يذكر أن مسلسل ليه لأ 3 من بطولة نيللي كريم، صلاح عبد الله، عايدة رياض، أحمد طارق، معتز هشام تأليف: مريم نعوم - ورشة سرد إخراج: نادين خان.

وكانت انطلقت الحلقة الأولى من الموسم الثالث لمسلسل “ليه لأ”، المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة، ضمن الموسم الدرامي الصيفي 2023.

تفاصيل عرض حلقات الموسم الثالث من ليه لأ

ومن المقرر أن يتم عرض 3 حلقات أسبوعيًا، وتدور أحداثه في عدد من القصص التي تهم المرأة، وفي الموسم الثالث سيطرح قضية الطلاق وفرصة الزواج مرة أخرى وتعارضه مع وجود الأبناء واعتراضهم على الأمر.

ليه لا الجزء الثالث

تأتي حلقات مسلسل ليه لأ في موسمه الثالث حول شخصية سيدة تدعى شيري، مطلقة ولديها ابن لا يتقبل زواجها من شخص آخر ما يتسبب لها في أزمة حياتية، في إطار درامي مشوق.

أبطال قصة مسلسل ليه لأ

ويشارك في بطولة الموسم الثالث من مسلسل ليه لأ “صلاح عبدالله، وعايدة رياض، نيللي كريم، ومعتز هشام، وأحمد طارق، وفكرة سارة الطوبجي، سيناريو وحوار سارة الطوبجي، وبولا ثابت، إيمان صالح، سلمى عبدالوهاب، وغيرهم من النجوم الشباب، وإخراج نادين خان.

الجزء الأول من مسلسل «ليه لأ»

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل «ليه لأ»، تم تقديمه من بطولة أمينة خليل وأثار الكثير من الجدل بسبب الطرح الجريء لقضايا المراهقات الراغبات في الانفصال.

عن أسرهن وبدء حياة مستقلة، وتدور أحداثه حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة سعياً لتحقيق ذاتها، ويطرح قصة «عالية» الشابة التي تبحث عن تحقيق أحلامها بعيداً عن الضغوط العائلية التي يفرضها الأهل على أولادهم، خصوصاً البنات، بحكم بعض العادات والتقاليد، فقرّرت المشاركة في إحدى المسابقات ساعية للحصول على منحة دراسية علها تنجح في تحقيق مشروعها حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة سعياً لتحقيق ذاتها، وهو من تأليف ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبوعوف