شكرا لقرائتكم خبر عن "مهرجان لوكارنو" يشهد العرض الأول من النسخة المرممة لفيلم "باب الشمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فعاليات مهرجان لوكارنو السينمائى العرض الأول للنسخة المرممة من فيلم "باب الشمس" للمخرج يسرى نصر الله، وذلك يوم 7 أغسطس المقبل، على أن يكون العرض الأول بمصر ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى نوفمبر المقبل.

وكان يسرى نصر الله قد أشاد بعرض فيلمه "باب الشمس" فى الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة السينمائى بعد ترميمه، وذلك بعد 19 عامًا من عرضه الأول.

وقال نصر الله: "سعيد للغاية بخطوة عرض الفيلم، خصوصا أن النسخ التى كانت تعرض على المحطات العربية خضعت للرقابة، وحذفت منها مشاهد كثيرة".

وكان مهرجان "لوكارنو" قد عرض العديد من أفلام المخرج يسرى نصر الله منها فيلم "مرسيدس" و"صبيان وبنات والمدينة" و"الماء والخضرة والوجه الحسن"، وشارك فى لجنة تحكيمه مرتين.

وتدور قصة الفيلم حول خليل الذى يروى للمناضل الفلسطيني يونس الراقد في غبيوبته قصة حبه التي جمعته منذ الصبا بابنة قريته بالخليل نهيلة من قبل الاجتياح الاسرائيلي وبعده، حيث كان طوال فترة الخمسينات والستينات يتسلل خلسة من لبنان إلى الجليل ليقابل زوجته في مغارة (باب الشمس) وتحمل منه ويعود لينضم إلى زملائه في تنظيم المقاومة.