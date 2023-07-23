فنان مصري شهير لمريام فارس: الفلوس اللي عليكي هدية مني!

كتب امير فتحي في الأحد 23 يوليو 2023 02:56 صباحاً - كشف الفنان رامي جمال عن أن خلافه مع النجمة اللبنانية ميريام فارس، بسبب مستحقاته عن إحدى الأغاني التي لحنها لها، لا يزال قائما منذ أكثر من سنة.

وقال رامي جمال خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج “حبر سري” المذاع عبر قناة القاهرة والناس: “أنا لم أحصل على باقي فلوس الأغنية، وهي لم تطرحها، لكن لم تقم بإعادة ملكية الأغنية لي”.

تصريحات رامي جمال عن ميريام فارس

وأضاف: “المفروض لما تقول يا رامي عايزة الأغنية دي تدفع فلوسها وتطلب ملكيتها، أنا عملت حق الملكية قبل حصولي على باقي الفلوس، والأغنية خلصت وإتوزعت وصرفت فلوس من جيبي في تنفيذها، وهي ما بتردش”.

وردا على سؤال هل قام بالتواصل معها، قال رامي جمال: “أنا مش بكلم حد أكثر من مرتين، وفي الآخر اللي أخذته مني مش حاجة أجري وراها طول العمر علشانها، الأغنية غالية على قلبي لكن إتعلمت، والفلوس هدية مني لها”.

رامي جمال: ميريام فارس مش أكبر من مصر

كذلك علق المطرب والملحن رامي جمال، على موقف ميريام فارس وتصريحاتها عن مصر، مشددًا أن مصر هي سبب نجاحها الكبير، حيث إنه لم يكن هناك قنوات خاصة بالأغاني إلا في مصر.

ميريام فارس

وأوضح :” أن مريام فارس صوتها لطيف ولكن ليس الصوت الرهيب، مضيفًا: “اللي بينسى اللي شافة من البلد مينفعش يغلط، تغلط مش هنسيبك، أنت بتتكلم عن بلد وحس بالعظمة وتحدث بأسلوب جيد”، منوهًا بأن مصر أكبر من اسم ميريام فارس.

آخر أعمال رامي جمال

يذكر أن المطرب والملحن رامي جمال طرح مؤخرا أغنية تتر مسلسل “بنون”، وتحمل عنوان “وسط الوشوش”

وأغنية “وسط الوشوش” من ألحان رامي جمال، توزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة، ويتعاون فيها مع الشاعر الغنائي مصطفى ناصر.

مسلسل “بنون” بطولة هاني عادل وبسنت شوقي، ويشاركهما البطولة محمود حجازي، هيا فياض، ويارا عزمي، مع ضيفي الشرف أحمد جمال سعيد، ومحمد السعدني.

العمل قصة أسامة حسام الدين، وسيناريو وحوار محمود محرم ورفيق القاضي، وإخراج أسد فولادكار، وينتمي لنوعية الدراما القصيرة المكونة من 6 حلقات.

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