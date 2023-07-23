أبو: فنان شهير وراء اختيار الاسم.. وهذا هو اسمي الحقيقي!!

كتب امير فتحي في الأحد 23 يوليو 2023 02:56 صباحاً - قال الفنان أبو، إنه كان يعمل موظفا في إحدى الشركات، وقرّر تغيير حياته من موظف إلى ملحن ومطرب في عمر 32 عامًا.

وكشف أبو، ملحن ومغنى أغنية «3 دقات» في لقائه ببرنامج «سبوت لايت» تقديم الإعلامية شيرين سليمان المذاع على قناة صدى البلد، أن اسمه الحقيقى وهو «محمد أبوالعينين»، وأن الفنان هشام ماجد هو مطلق عليه اسم «أبو» في أيام الطفولة.

سر تسميته بـ “أبو”

وأكد المطرب المصري: «كنت أنا وهشام مع بعض في المدرسة والأتوبيس لحد ما سِبت المدرسة في أولى ثانوي واحنا عُمر مع بعض».

وتابع أبو: «اسمي أبو العينين وإحنا صغيرين كان مِلَعْبِك وصعب على لسان العيال الصغيرة.. فأصبح أبو، والناس كلها كانت تقولي يا أبو ومكنتش مركز بالاسم في الأول، ومجمعتش إن الاسم غريب غير بعد أغنية 3 دقات».

المطرب الشاب “أبو”

وأضاف أنه ترك العمل في شركة مالتي انترناشيونال من أجل حلمه.. متابعا «أكتر حاجة كنت بعاني منها في الأول هي الإحباط واليأس، وكل حكايتي كانت في الاستمرارية، واللي عايز يوصل لحاجة ميزهقش ويفضل مكمل».

“أبو” يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

من ناحية أخرى، كشف المطرب أبو، تفاصيل ألبومه الجديد الذي يطرحه خلال الأيام الحالية، متابعا «بعمل ألبوم جديد يحمل اسم فارق ع الكل، ونزل أول تراك من أغنية هوليلا».

وقال أبو، خلال ذات اللقاء، إنه يقدم جميع الألوان في ألبومه الجديد، الذي يتعاون فيه مع المنتج محمد جابر، مؤكدا أنه يعد أولى ألبوماته الغنائية ويحتوي على 7 أغاني ويتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين.

وعن أغنية «3 دقات» التي غناها مع الفنانة يسرا، فتابع أبو: «أنا جاتلي فرصة وكنت مستعد لها، وقعدت 5 سنين أؤهل نفسي أعمل لحن وأقابل تامر حبيب وأعرف أجيب الفنانة العظيمة يسرا، ومكنتش أعرف ولا حد».

وعما سيفعله إذا تعرض للتنمر على السوشيال ميديا، فأضاف: «اللي يقل أدبه على السوشيال مش برد عليه وبعمله بلوك».

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