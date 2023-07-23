شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد دانيال راد كليف الـ34 .. كيف أصابته لعنة سلسلة هارى بوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الأحد الـ 23 من يوليو النجم دانيال رادكليف بعيد ميلاده الـ 34 وسط احتفاء من جانب محبيه وعشاقه على مستوي العالم الذين استمتعوا معه فى سلسلة أفلام هارى بوتر الذى لعب بطولتها وحققت نجاحًا كبيرًا مما جعله يتمتع بشعبية عريضة على مستوي العالم منذ ذلك الحين.

الشهرة الذى استمتع بها دانيال رادكليف لم تكن ذو تأثير إيجابى فحسب وإنما عاش بسببها فى كابوس ربما لم يتخيله البعض وكاد يقضى عليه مثلما قضى على آخرين نالوا من الشهرة قسطاً كبيراً منذ الطفولة كما حدث معه حتى تمكن من التخلص من آثارها السلبية بطريقة غريبة نسلط الضوء عليها خلال السطور التالية.

حكي دانيال رادكليف أثناء ظهوره فى أحد البرامج فى السابق بأنه عانى الأمرين بسبب دوره فى سلسلة هارى بوتر الشهيرة مما جعله لا يتمكن من ممارسة حياته الطبيعية لارتباطه فى ذهن الناس بتلك الشخصية التى ظلت عالقة فى أذهان محبيه، وبالتالى كي ينسى الشهرة ويعيش كما يحلو له فقد أقدم أواخر سن المراهقة على إدمان الخمور بشراهة حتى يتسنى له المشى فى الشارع دون أن يشعر بوجود أناس يراقبون كل تصرفاته.