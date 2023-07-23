شكرا لقرائتكم خبر عن حضور جماهيري كبير في حفل أحمد سعد بمهرجان قرطاج في تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم المصري أحمد سعد حفل غنائي بحضور جماهيري ضخم ضمن فعاليات الدورة 57 من مهرجان قرطاج الدولي في تونس، و نشرت إدارة المهرجان على صفحتها الرسمية عدد من صور الحفل.

من ناحية أخرى ينتظر جمهور سعد حفله ضمن مهرجان العلمين الجديدة وذلك يوم الخميس 27 يوليو الجاري، وظهر فى الفيديو الترويجي للحفل، ألعب نارية ورقص الجمهور على أنغام أغنيات سعد، وشهدت تذاكر الحفل إقبالاً من جمهور سعد ومحبيه.

مؤخرا، طرح النجمان أحمد سعد وروبى مفاجأتهما الجديدة فيديو كليب أغنية "يا ليالى"، على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهي الأغنية التى تجمع بينهما لأول مرة، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي واسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد .

وروج النجم أحمد سعد، والنجمة روبى، لأغنيتهما الجديدة "يا ليالى" وقاما بطرح مقطع منها على مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل الجمهور بالعديد من التعليقات الإجابية، والإشادات التى أكدت حماسهم الشديد، لمشاهدة ومتابعة الفيديو كليب الجديد .

وبعد العديد من النجاحات التى حققها وما زال كلا من النجمين روبى وأحمد سعد، كانت فكرة الاشتراك معا فى عمل غنائى يجمع بينهما فكرة مطروحة منذ فترة، وقام بالترحيب والتدعيم لهذه الفكرة المنتج محمد جابر، وبالفعل بدأ الجميع فى العمل على تنفيذها، وتم اختيار الدويتو لتعبر كلماته عن الحب، والغزل، والمرح، الذى يتناسب مع الأجواء والانطلاقات فى موسم الصيف، وتم الاستقرار على أن تكون فكرة التصوير تعود إلى فترة زمنية مختلفة وقريبة من السبعينيات، وتعبر عن الإحساس بالجمال، وتحتوى على حالة من الإبهار، والأجواء الراقصة والألوان المبهجة، واللقطات الخاطفة للعين، من خلال الرقصات التى شارك فيها عدد كبير من الراقصين، بالإضافة إلى الشكل المختلف والمتميز لكل من أحمد سعد وروبى.