شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة وماجد المهندس يستعدان لطرح ديو "الحب الأبدى" بتوقيع زوجها فائق حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجمان ماجد المهندس وأصالة نصرى، لطرح أغنية جديدة بعنوان "الحب الأبدى" على طريقة الدويتو، وتتعاون أصالة مع زوجها الشاعر فائق حسن في الأغنية، وألحان محمود خيامى، وتوزيع مدحت خميس.

وأحيت أصالة نصرى مؤخراً، حفل غنائى بجانب بحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارة، وبدأت بأغنية شكرا ياللي مشرفنا وسط هتاف كبير من الجمهور فيما قدم النجم رامي صبرى مع النجمة أصالة خلال أغنية حياتي مش تمام، وسط هتاف كبير من الجمهور، كما قدم معها أغنية ولا يصعب علينا إلا الفراق للراحلة وردة.

وطرحت النجمة أصالة مؤخرا، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "شبيه روحى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات نور المشيري، وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم.

وقد طرحت النجمة أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان "سيد الغرام"، الأسابيع الماضية وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور، نشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام وعلقت عليها بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".