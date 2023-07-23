شكرا لقرائتكم خبر عن فايا يونان تحيى حفلاً غنائيًا في مهرجان دقة الدولى بتونس 28 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة السورية فايا يونان لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات مهرجان دقة الدولى في دورته الـ 47، والمقام بدولة تونس، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.

وتغنى فايا يونان مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائى، منها "بيناتنا في بحر"، "فى الطريق إليك"، "يا ليته يعلم"، و"يا قاتلي"، و"غنى"، "كيفنا تنيتاتنا" و"صدى موالنا" وغيرها.

وحققت فايا يونان انتعاشة فنية متميزة خلال الفترة الماضية، آخرها تتويجها بلقب أفضل مطربة سورية لعام 2018 ضمن جوائز داف باما الألمانية، وإطلاقها كليب "بغداد"، مع دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتبارها أول مطربة عربية تنجح فى عملية "الكراود فاندينج" أو التمويل الجماهيرى، عبر أولى أغنياتها "أحب يديك"، وتمكنت من تحقيق أكثر من 25 ألف دولار لإنتاجها، وما يتخطى الثلاثة ملايين بالعملة السورية، وظهرت بالفعل الأغنية المصورة للنور، وتمكنت من تخطى حاجز الـ13 مليون مشاهدة، وأصبحت من أكثر أغانى فايا استماعًا وشهرة.