شكرا لقرائتكم خبر عن "دى حتتنا" أغنية لـ ياسمين على بتوقيع الموزع أكرم عادل وتطرح قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الموزع الموسيقى أكرم عادل فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يتعاون مع المطربة ياسمين على في أغنية جديدة تحمل إسم "دى حتتنا" ومن المقرر طرحها خلال أيام على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحمل عددًا من المفاجآت.





وطرح مؤخرًا الموزع والمطرب أكرم عادل أغنية جديدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، تحمل اسم "بطلوا حقد وغل" من توزيع وكلمات فاطمة أحمد، وتقول كلمات الأغنية:

ايوا بانوا واظهروا على الحقيقة

كل نوياكم معايا مش بريئة

تضحكوا فى وشى و قال إيه صحاب حبايب

وانتوا اصلا عمركم ما حبيتولى الخير

بطلوا حقد و غل عليا.. ليه مستكترين أنى أعيش مبسوط شوية

بطلوا حقد و غل عليا.. قلوبكم السودا دى مليانه غدر و ازيه

انتوا ليه بتنفسنوا منى و عليه

مع انى بتمنلكوا خير الدنيا ديا

خليتونى أكره حياتي حرام عليكم

حسبى الله فيكوا ياللى كسرتوا قلبى كتير

وطرح مؤخرا الموزع والمطرب أكرم عادل أغنية جديدة على موقع يوتيوب، تحمل اسم "حب عمرى" من توزيعه وكلمات فاطمة أحمد تزامنا مع الاحتفالات بعيد الحب .

يذكر أن ياسمين علي قدت مؤخرا تتر مسلسل "الضاحك الباكي" الذي عرض خلال الفترة الماضية، وتحدث عن السيرة الذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، وهو من بطولة عمرو عبدالجليل، فردوس عبدالحميد، رزان مغربى، محمد سليمان، رامى الطونبارى، ياسر الطوبجى، الروسية يانا جمال، المطرب مصطفى شوقى، المطربة صولا عمر، تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.