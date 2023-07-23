شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبرى يتعاون فى أغنية جديدة مع الشاعر محمود عليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم رامي صبرى في أغنية جديدة تطرح خلال الفترة المقبلة من كلمات محمود عليم وألحان نور عز العرب، وتحمل عددًا من المفاجآت.

وطرح رامى صبرى مؤخرًا أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل و كريم شيندى فى توزيع الأغنية.

وكان الفنان رامى صبرى طرح برومو للأغنية على صفحته الشخصية، وقال صبرى عنها إنه سيقوم بطرحها يوم 6 يوليو بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وأضاف أنها من ألحانه وكلمات تامر حسين توزيع شيندى وخليل ومن إنتاجه الشخصى ومتوقع لها نجاح مختلف، وخاصة أنه أول مرة يتعاون مع الموزعين أحمد خليل وكريم شيندي.

ومن ناحية أخرى قام شيندى وخليل بنشر صورتهما مع رامى صبرى على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بهما، حيث توجها بالشكر على هذه الثقة الكبيرة التى وضعها فيهما وأنهما سيكونان عند حسن ظنه به والتوفيق من عند الله.