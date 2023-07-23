وفاة والد مي كساب وتشيع الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

ياسر رشاد - القاهرة - رحل عن عالمنا في صباح فجر اليوم والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض، وأعلنت مي كساب عن تشييع الجنازة اليوم الأحد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.

وكان والد الفنانة مي كساب، تعرض لأزمة صحية وخضع لأجراء عملية وطلبت مي كساب الدعاء لوالدها قائلة: "أبويا أحلي حاجه في عمري كله أبويا اللي علمني أكون بني آدمه أبويا مريض في أمس الحاجة للدعاء يارب اكتبله الخير اللي فيه رضاك وفيه صلاح حاله يارب اقف جمبنا مالناش غيرك ادعوله".

نبذة عن مي كساب

مي كساب خريجة كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان .

متزوجة من محمد صالح الملّقب بـ“أوكا” ولديهما فريدة وداليدا ونوح.

مي كساب هي ممثلة ومغنية كانت بداياتها الفنية في الغناء، حيث أطلقت أغنية “غمض عينيك”، ثم أصدرت العديد من الألبومات، منها “حاجة تكسف” عام 2005” ،أحلى من الكلام” عام 2007” ،حبيبي وعدين” عام 2013.

كذلك شاركت في العديد من المسلسلات، ومنها : “لا أحد ينام في الإسكندرية” 2006” ،قلب امرأة” 2007” ،خاص جدًا” 2009،“عايزة أتجوز” 2010” ،جنى في بالد العجائب” 2012” ،حاميها وحراميها” 2013” ،لما تامر ساب شوقيه” 2015” ،جراب حواء” 2016” ،لـ أعلى سعر” 2017” ،فارس بال جواز” 2021.

كذلك لعبت أدوارًا متنوعة في عدة أفلام، أبرزها: “إزاي البنات تحبك” 2003” ،خليج نعمة” 2007” ،كباريه” 2008” ،الفرح” 2009” ،رسائل البحر” 2010” ،حلم عزيز” 2012” ،كلبي دليلي” 2013” ،النبطشي” 2014” ،طلق صناعي” 2018” ،استدعاء ويل عمر2019، كما شاركت في فيلم بوبوس مع الزعيم عادل إمام

وشاركت الفنانة مي كساب في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان وكوكبة كبيرة من نجوم الفن.

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ محمد سامي ، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سامي ومن بطولة محمد رمضان، مس كساب، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي أحمد داش ، منة فضالي.