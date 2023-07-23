شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة ساهمت فى نجومية أحمد عز .. فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الأحد النجم أحمد عز بعيد ميلاده، والذى يعد حاليًا من أهم نجوم مصر في السينما والدراما، ويعد عز من الفنانين الذي كسروا قاعدة الشاب الوسيم ذي الشعبية بحرصه على تقديم أدوار متنوعة وصعبة أكدت موهبته التمثيلية.

بلا شك أن النجم أحمد عز يعد واحدا من نجوم السينما والدراما الحاليين، حيث استطاع إثبات نفسه في الأدوار المتنوعة، ورغم إنه معروف بوسامته، إلا أنه تغلب على تلك الفكرة، وظل يتطور في أدائه التمثيلى وبنيانه الجسدى وفكره غير التقليدى على مدار الـ 20 عامًا الماضية، حتى أصبح نجمًا لشباك التذاكر، لم يتوقف الأمر عند تلك التطورات، بينما الأبرز في مسيرته أنه يدير موهبته بذكاء شديد.



حرص "عز" على تقديم العديد من الأدوار المتنوعة المختلفة التى أعطته عمرًا أطول فى السينما وجعلته من النجوم الأكثر ثباتًا على عرش النجومية والأكثر غزارة سينمائية، حتى وصل الأمر أن الجمهور ينتظر أفلامه بفارغ الصبر، والحقيقة أن موهبة أحمد عز لم تتوقف عند الأكشن والأعمال الاثارة والتشويق والغموض، بل أمتدت أيضًا إلى الكوميديا، فهو يتمتع بخفة ظل مميزة. شارك أحمد عز بعد ذلك بأدوار صغيرة فى أكثر من عمل حتى جاءت انطلاقته الحقيقية عندما أسندت إليه المخرجة إيناس الدغيدى فى عام 2001 دور البطولة إلى جانب هند صبري في فيلم "مذكرات مراهقة"، ومن بعده جاءت انطلاقته الكبيرة في مسلسل "ملك روحى" أمام النجمة يسرا عام 2003، والذي قدّمه للجمهور بأفضل صورة ممكنة. استمرت انطلاقة أحمد عز في الأعمال الفنية خلال العامين التاليين حيث شارك عام 2004 في ثلاثة أفلام متتالية هي "يوم الكرامة" و "حب البنات" و"سنة أولى نصب"، وبعدهم شارك في فيلم "الباحثات عن الحرية" في دور بعيداً عن الرومانسية التي عرف بها، ليتجه بعد ذلك إلى أدوار الأكشن والتشويق في أولى بطولاته المطقة فيلم "ملاكى إسكندرية". اختار أحمد عز أن يكون نجماً سينمائياً وانطلق في البطولات السينمائية بعد ملاكى إسكندرية مقدماً أفلام "الرهينة" عام 2006، "الشبح" عام 2007، "مسجون ترانزيت" عام 2008، "بدل فاقد" عام 2009، "365 يوم سعادة" عام 2011، "حلم عزيز" عام 2012، "المصلحة" عام 2012، "الحفلة" عام 2013، "ولاد رزق" عام 2015، "الخلية" عام 2017، "ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض" عام 2019، "الممر" عام 2019، "العارف" عام 2021، "الجريمة" عام 2022، وأخيراً "كيرة والجن" الذى عرض مؤخرا .



أصبح أحمد عز واحداً من أبرز نجوم شباك التذاكر في السينما خلال السنوات الأخيرة، اذ حصدت أفلامه الأخيرة أعلى الإيرادات في السينما وحققت أرقاماً قياسية، أما في الدراما فيكتفى عز بتقديم مسلسل كل عامين أو أكثر حيث أنه خلال مشواره قدم مسلسلات "الأدهم" عام 2010، "الاكسلانس" عام 2014، "أبو عمر المصرى" عام 2018، "هجمة مرتدة" عام 2021، و"الاختيار – القرار" عام 2022.