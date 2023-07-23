شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات تبرعن بفساتين أعمالهن فى مزادات لصالح الأعمال الخيرية آخرهن لطيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة لطيفة ببرنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ببدلة ارتدتها منذ 30 عامًا في فيديو كليب "بحب فى غرامك"، ولاقى هذا الظهور بتفاعل كبير حيث طالب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بعمل مزاد لشراء البدلة، وتفاعلت النجمة لطيفة مع الفكرة، وقامت بنشر المزاد عبر صفحتها، وقررت أن تتبرع بالمبلغ للأعمال الإنسانية ودعم عدد من الجمعيات الخيرية، وبدأت المزاد بمبلغ 5 آلاف دولار ووصل إلى 200 ألف دولار حتى وقتنا الحالي، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها فنانة ببيع فستان من فساتين أعمالها في مزاد والتبرع بثمنه لأى جهة.

صباح

عرضت الفنانة الراحلة صباح، بعض متعلقاتها للبيع في المزاد العلني الذى كان أبرزها فستانها التي ارتدته في فيلم الأيدي الناعمة، بطولة الفنان الكبير أحمد مظهر وبلغ ثمن الفستان وقتها 2000 دولار.

سميرة أحمد

أعلنت الفنانة سميرة أحمد عن تبرعها بجميع ملابس أعمالها الفنية خلال مشوارها الفنى فى مزاد إلى صندوق تحيا مصر، وذلك خلال احتفالية كبيرة أقيمت في نادى الجزيرة، وقالت الفنانة القديرة لـ"الخليج 365"، إن الفكرة أتت لها من شدة حبها لبلدها مصر ولجيشها العظيم، فقررت أن تخلد ذكرى جميلة تحفز بها المصريين على الاقتداء بها، خاصة وأن هناك الكثير من أصحابها شجعوها على فعل ذلك.

وتابعت سميرة أحمد أنها لم تستثن أيا من فساتينها وكافة ملابسها التى يصعب عدها، والتى احتفظت بها طوال مشوارها الفنى رغم حبها الشديد وارتباطها بها، فحب بلدها ووطنها أكثر وأغلى ، كما أنها وضعت صورة من العمل الفنى الذى ارتدت فيه الفستان لتذكر الجمهور به.

شريهان

حرصت الفنانة الكبيرة شريهان على دعم ضحايا انفجار مرفأ بيروت، من خلال التبرع بفستانها المصنوع من الحرير والتي ارتدته فى "فوازير ألف ليلة وليلة" الرمضانية عام 1987، وتراوح ثمنه بين 24000 و33000 دولار أمريكى.

بشرى

تبنت الفنانة بشرى فكرة عمل مزاد علنى لصالح الأعمال الخيرية من تبرعات الفنانين بملابسهم أو إكسسواراتهم، وكانت أول المتبرعين بفستان زفافها والذى اشترته من أسبانيا قبل زفافها، ودعت إلى تنظيم مؤسسة لبيع مقتنيات الفنانين من ملابس التمثيل وغيرها، وذلك لصالح نقابة المهن التمثيلية أو الدعم الصحى للمستشفيات.