القبض على 5 اشخاص بعد سرقة قبعة محمد عبده

كتب امير فتحي في الأحد 23 يوليو 2023 11:52 صباحاً - ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي التابعة لشرطة منطقة نجران في السعودية القبض على مقيم يحمل الجنسية اليمنية، بعدما صور ونشر فيديو يوثق دخوله إلى مقر إقامة مواطن وسرقة أحد حاجياته الخاصة والتي هي عبارة عن قبعة.

وقد تم القاء القبض أيضا على مقيمين يحملان الجنسية اليمنية والهندية، وعلى مواطنين لثبوت تورطهم في مساعدة السارق في جريمته.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وإحالتهم إلى النيابة العامة لمواجهة التهم الموجهة إليهم.