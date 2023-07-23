شكرا لقرائتكم خبر عن جيمى فوكس يتحدث في أول ظهور له منذ دخوله المستشفى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمى جيمى فوكس على طمأنة محبيه للمرة الأولى بعد دخوله المستشفى فى أبريل الماضى بسبب مضاعفات طبية غير معروفة، وتم نقله فى البداية إلى مستشفى فى أتلانتا، حيث كان يصور فيلمًا.

نشر فوكس فيديو قصير له عبر حسابه على "إنستجرام"، وصف من خلاله رحله مرضة بأنها كانت تشبة الذهاب إلى الجحيم والعودة منه، مضيفا أنه كان يعتقد بأنه لن يخرج منها أبدا.

وقال فوكس في مقطع الفيديو الذى نشره إنستجرام: "أنا أعلم أن الكثير من الناس كانوا ينتظرون أو يريدون سماع التحديثات، لكن لأكون صادقًا معكم، لم أرغب في أن تروني بهذه الحال".

وأضاف: "أريدكم أن تروني وأنا أضحك، أمضي وقتًا ممتعًا، أو أحتفل أو أقوم بمزحة أو أقوم بفيلم أو برنامج تلفزيوني، لم أكن أريدك تروني وأنا موصل بأنابيب وتحاولون معرفة ما إذا كنت سأجتاز تلك المحنة أم لا".

وسبق أن تلقى "فوكس" العلاج بمركز إعادة التأهيل فى شيكاغو متخصص في رعاية المرضى الذين يعانون من إعاقات جسدية أو إصابات في الدماغ أو العمود الفقرى، ويشار إلى أن "فوكس" كان قد حصل على جائزة الأوسكار عن تجسيده شخصية الموسيقى الأمريكى الشهير "راى تشارلز" فى فيلم "راي" عام 2004.