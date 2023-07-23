السعودي مهند قطان يتصدر الترند بعد اعلانه عقد قرانه على اللبنانية غادة الترك

كتب امير فتحي في الأحد 23 يوليو 2023 12:50 مساءً - أحدث خبر خطوبة نجمة مواقع التواصل الإجتماعي اللبنانية غادة الترك على الشاب السعودي مهند القطان، موجة إنتقادات واسعة من قبل الجمهور، وذلك بسبب الملابس التي إختارتها العروس، والتي إعتبرها الجمهور لا تتماشى مع العادات.

وكانت غادة قد أطلت بجامبسوت باللون الأبيض، مرفق بـ كاب غطت كتفيها، ومفتوحة من الجهة الأمامية بطريقة.

See more

ورد مهند القطان على الانتقادات التي وجهت لهما، وكتب: “شكراً لكل مَن بارك، أسعدتني وصنعت يومي. الله لو كنت راعي مشاكل، كان طلعت شهر العسل على حساب المدرعمين الي قاعدين يقذفوا. كل اللي حقوله: الله يسامحك. الله على كمية الحسنات اللي قاعدة تجيني في أول يوم في السنة. أستقبل أستقبل أستقبل أستقبل”.

See more

كما علق مهند القطان على تصدره الترند عقب نشره الصورة قائلا “النيه كانت احتفال عائلي بسيط”.