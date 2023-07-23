أسعار تذاكر حفل رامي صبري وروبي في جدة

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي المطرب رامي صبري، حفلًا غنائيًا يوم الجمعة المقبل، وذلك برفقة الفنانة روبي، على مسرح بنش مارك في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويشار إلى أن تنوعت فئات تذاكر حفل رامي صبري وروبي في جدة بين 5 فئات:

الأولى بـ 300 ريالًا سعوديًا أي يعادل 2،463 جنيهًا.

الفئة الثانية بـ 450 ريالًا سعوديًا أي يعادل 3،694 جنيهًا.

الفئة الثالثة بـ 700 ريالًا سعوديًا أي يعادل 5،747 جنيهًا.

الفئة الرابعة بـ 1350 ريالًا سعوديًا أي يعادل 13،153 جنيهًا.

أما الفئة الخامسة والأخيرة بـ 1650 ريالًا سعوديًا أي يعادل 13،547 جنيهًا.

آخر أعمال المطرب رامي صبري

يذكر ان آخر أعمال المطرب رامي صبري، أغنية ملك الفرفشة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والمنصات الإلكترونية.

وكانت تخطت مشاهدات الأغنية حاجز 2 مليون مشاهدة على مدار أسبوعين، كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع وميكس وماستر شندي وخليل.

وتقول كلمات الأغنية :-

يا ملكِ الفرفشة

والروقان والنعنشة

قبلك دُنيتي كانت صورة مِنغمشة

عمايلك مُدهشة معششة في قلبي أعمل إيه

يا ملكِ الفرفشة

والروقان والنعنشة

تضحك لي الضحكة أروق وأصفىّ تعدِل مزاجي قوام

إنت إخترعت إزاي وصفة بتجمِل الأيام

يا خاطفني حتة دين خطفة يا بو أحلى كلام

إنت اللي وجودك يبسِطنا ده كلام خلاص معروف

إنت مهنينا مسيطنا وخرجت ع المألوف

خليتنا في السماء عليتنا إتفضل شوف

آخر أعمال الفنانة روبي

ويشار إلى أن أغنية يا ليالي، آخر أعمال روبي، وهي ديو مع الفنان أحمد سعد، كلمات فلبينو وألحان أحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت وميكس وماستر هاني محروس، وتم تصوير الكليب على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج أحمد عبد الواحد.

وتقول كلمات الأغنية : -

يا حبيبي

خلصت معاك ألاعيبي

أنت جميل وأنا عيبي عيبي بضعف قصاد الجمال.. الجمال

يا جماله

قلبي الصغنن ماله

شقلبت طبعه وحاله.. وماله

متساق وراك رحال

يا ليالي

اعذري استعجالي

ده الغالي

على القمر وندالي

غنالي

غنوة حبيبي ورقصت معاه

يا ليالي

الحلو فوق في العالي

وندالي والدنيا فرفشهالي

غنالي

غنوة حبيبي ورقصت معاه

علي بابك

واقف قتيل على بابك

أنا تحت أمر جنابك مالك فالدلع أستاذ أستاذ

على بالي

ماتروحش يوم من بالي

اسمك ده بالنسبالي عالي خلاص .. وخلاص وحفظته صم