ثقافة السلام تحتفى بثورة يوليو.. كورال وموسيقى عربية في الذكرى 71

ياسر رشاد - القاهرة - أقام قصر ثقافة السلام احتفالية فنية، أمس السبت، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك ضمن برنامج الاحتفاليات التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في الذكرى الحادية والسبعين للثورة.

جاء ذلك بحضور لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، و إلهام واصف مدير عام ثقافة القاهرة.

أنغام السلام

تضمنت الاحتفالية عرضا لفرقة كورال أنغام السلام والتي قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية المتنوعة منها "مصر يا أم الدنيا يا، سلموا لي على مصر، طوبة فوق طوبة نبني، حلاوة شمسنا، صورة، وأنا على الربابة، علي الضحكاية، يا غالي، يا دنيا سمعاني".

التنورة

أعقبها عرض فني لفرقة السلام للموسيقى العربية تضمن أغاني "مصر التي في خاطري، عظيمة يا مصر، وغناء جماعي تعيشي يا بلدي"، بجانب فقرة التنورة لمحمد أسامة.

هذا وعقد ضمن الاحتفالية حوار مفتوح بعنوان "ثورة يوليو" تناول فيه علي عطية أسباب الثورة، وأحداثها، وإنجازاتها، بجانب تنفيذ عدد من الورش الفنية، ومنها ورشة للرسم على الوجه للأطفال وقدمها محمد كمال وإبراهيم عبد المنعم.

محاضرات وعروض فنية في احتفالات ثورة يوليو بإقليم القاهرة الثقافي

وفي إطار احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو البسيوني بذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة يقدم إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسه أ. لاميس الشرنوبي مساء اليوم الأحد فاعلية بقصر ثقافة بنها بالقليوبية تتضمن معرض مصغر للهواة بممر المرسم بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، عرض فني لفرقة الموسيقي النوعية بالقصر، وآخر لفرقة الموسيقى العربية.

ويقدم بيت ثقافة أبو صير الملق محاضرة بعنوان "ثورة ٢٣ يوليو أعادت لمصر هيبتها ومكانتها" وعرض لفرقة أبو صير الملق للآلات الشعبية.

ثورة ٢٣ يوليو وبداية عهد جديد

وأقام فرع ثقافة بني سويف حفلا بنادي الشرطة تضمن محاضرة بعنوان "ثورة ٢٣ يوليو وبداية عهد جديد" لنعيم حماد متحدثا عن ثورة ٢٣ يوليو بأنها تعد من أهم الأحداث في تاريخ مصر الحديث، وتناول النتائج المترتبة على قيام الثورة من تأميم التجارة والصناعة التي والقضاء على الإقطاع وتغيير البنية الاجتماعية للمجتمع المصري.

كما قدم جمال عبد العلي وشهد علي أمسية شعرية في حب الوطن مع عرض فني لفرقة الموسيقى العربية إشراف علاء الدين محمد، والتي تغنت بأجمل الأغاني الوطنية.

جاء الحفل بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الأستاذة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة بني سويف برئاسة الناقد أحمد خليفة.