شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ كيم كاردشيان فى الموسم الـ12 من American Horror Story والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎خضعت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان لتغييرات كبيرة من أجل دورها فى الموسم الجديد من مسلسل الرعب American Horror Story، حيث بدت كيم البالغة من العمر 42 عامًا، مختلفة تمامًا فى الفيديو الترويجى للمسلسل الذى تبلغ مدته 40 ثانية، إذ ظهرت بشعر أبيض طويل، ومكياج شاحب يميل إلى البياض، فيما اعتمدت رموشًا كثيفة بشكل دراماتيكى وأحمر شفاه باللون القرمزى الملفت.

‎وأكملت كيم إطلالتها الغامضة بفستان أسود ضيق، بينما حملت بين يديها طفلًا صغيرًا ملفوفًا بملاءة بيضاء وتظهر كلمات فى الخلفية تقول Rock-A-Bye Baby، حسبما نشر موقع ew.

فى المقابل، ظهرت النجمتان إيما روبرتس، وكارا ديليفين، فى الفيديو الترويجى بمظهر مشابه لـ كيم، وهما ترقصان بشكل مخيف على شكل حلقة، ورغم إعجاب العديد من المعجبين بالمقطع الدعائى، إلا أن انضمام كارداشيان للعمل أثار ردود فعل متباينة، إذ رأى بعض الممثلين أن هناك نجومًا يستحقون العمل فى السلسلة بدلًا منها.



كيم كاردشيان

وتستند الرواية إلى قصة مثيرة حول امرأة مقتنعة بأن هناك شخصية شريرة تبذل قصارى جهدها للتأكد من أن حملها لن يرى النور أبدا، بحسب الإعلانات المنتشرة عبر الإنترنت.