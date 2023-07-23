شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان والد مى كساب إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل جثمان والد الفنانة مى كساب إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد من أجل أداء صلاة الجنازة وتشييع الجثمان لمثواه الأخير، وكان أول الحضور مطرب المهرجانات أوكا زوج الفنانة مي كساب وشقيقة الفنان مي كساب أيضا.

وظهرت مي متأثرة بفقدان والدها وكان بجوارها عدد من صديقاتها منهن لقاء سويدان وهبة عبد الحكيم ونرمين جمال، وتتلقي الفنانة مى كساب عزاء والدها الراحل بعد غدٍ الثلاثاء بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس، بعدما رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، بعد صراع مع المرض، وتشيع جنازته بعد قليل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان والد الفنانة مى كساب قد تعرض لأزمة صحية وخضع لإجراء عملية، وطلبت مي كساب الدعاء لوالدها قائلة: "أبويا أحلى حاجة في عمري كله أبويا اللي علمني أكون بني آدمه أبويا مريض في أمس الحاجه للدعاء يارب اكتبله الخير اللي فيه رضاك وفيه صلاح حاله يارب اقف جمبنا مالناش غيرك ادعوله".

وفى سياق مختلف، حققت الفنانة مى كساب نجاحاً فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.