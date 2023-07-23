شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد وإيهاب فهمي وسليمان عيد في جنازة والد مى كساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من النجوم هشام ماجد وإيهاب فهمي وسليمان عيد وأحمد فهيم والمخرج معتز التوني ومنير مكرم ومحمد صلاح والموزع خالد نبيل على مشاركة مي كساب في تشييع جنازة والدها.











وكان قد وصل جثمان والد الفنانة مى كساب للصلاة عليه بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بعد صلاة الظهر حتى يوارى الثرى بمدافن العائلة بطريق عين السخنه وظهرت مي متأثرة بفقدان والدها وكان بجوارها عدد من صديقاتها منهم لقاء سويدان وهبة عبد الحكيم ونرمين جمال وزوجها اوكا وعائلتها .

والجدير بالذكر أن قررت الفنانة مى كساب تلقي عزاء والدها الراحل بعد غد الثلاثاء بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس، بعدما رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، بعد صراع مع المرض، وتشيع جنازته بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان والد الفنانة مى كساب قد تعرض لأزمة صحية وخضع لإجراء عملية، وطلبت مي كساب الدعاء لوالدها قائلة: "أبويا أحلى حاجة في عمري كله أبويا اللي علمني أكون بني آدمه أبويا مريض في أمس الحاجه للدعاء يارب اكتبله الخير اللي فيه رضاك وفيه صلاح حاله يارب اقف جمبنا مالناش غيرك ادعوله".

وفى سياق مختلف، حققت الفنانة مى كساب نجاحاً فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.