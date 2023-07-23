عمرو خالد يتعرض للهجوم بعد احتفاله بتخرج نجله من جامعة بريطانية!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 23 يوليو 2023 03:58 مساءً - احتفل الداعية المصري عمرو خالد بتخرج نجله الأكبر من جامعة سيتي البريطانية وشارك مقطع مع متابعيه بهذه المناسبة عبر خلاله عن سعادته بهذه المناسبة.

وقال عمرو خالد في الفيديو: “في لحظة من اجمل لحظات حياتي النهاردة ابني علي تخرج من جامعة سيتي في لندن”.

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وقد تعرض عمرو خالد بعد الفيديو لموجة من الانتقادات بسبب أنه فضل أن يدرس ابنه في جامعة غربية علي ان يدرس بالأزهر أو أي جامعة دينية، معتبرين ذلك منافيا للدعوة التي يقدمها.

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وتعرض الداعية لانتقادات شديدة قائلين: “صدق من قال تاجر الصنف لا يتعاطاه” ، ولكنه مع ذلك فضل السكوت ولم يرد علي أي من هذه الانتقادات.

فيما دفع بعض مؤيدي عمرو خالد بالدفاع عنه قائلين: أنه يعيش هو وأسرته في بريطانيا فمن الطبيعي أن يدرس نجله هناك، وأيضا أنه لم يجبر أحد علي التعلم في الأزهر وترك التعليم في الجامعات الغربية.

وعمرو خالد هو داعية يبلغ من العمر ٥٥ عام ، بدأ مشواره الدعوي منذ ما يقرب من ال٢٠ عام، بدأ بدروس في مساجد القاهرة، وجذب فئة كبيرة من الشباب بأسلوبه المميز، ثم بعدها اشتهر بتقديم برامج دينية علي شاشات التلفزيون.