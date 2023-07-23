فن ومشاهير

بالصور.. أحمد سعد يحيى حفلا أسطوريا بمهرجان قرطاج الدولى ويرفع شعار كامل العدد

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ياسر رشاد - القاهرة - أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا أسطوريا بحضور جماهيري ضخم ضمن فعاليات الدورة 57 من مهرجان قرطاج الدولي في تونس، حيث وصل احمد سعد الي تونس برفقه مدير اعماله أندرو داوود ومنظم الحفلات المصري تامر عبدالمنعم واحيا حفلا تاريخيا مع المتعهد التونسي شمس، وشهد الحفل حضور جماهيري واسع من محبى الفنان أحمد سعد ، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

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وكان في استقبال أحمد سعد، مدير مهرجان قرطاج كمال الفرجاني، وتم اهداءه الورود فور وصوله المطار للترحيب به، واصطحابه لمقر إقامته، وحظى سعد بترحيب واسع من الشعب التونسي الذى حرص على استقباله بشكل يليق به وبنجوميته وإلقاء التحية له والتفاعل معه طوال الحفل.

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وحرص مدير مهرجان قرطاج الدولي، على تكريم أحمد سعد عن حفله بالأمس بتونس.

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 ونشرت الصفحة الخاصة بالمهرجان، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور التكريم، معلقين: السيد كمال الفرجاني مدير مهرجان قرطاج الدولي يكرم الفنان أحمد سعد بعد حفله على ركح المسرح الأثري بقرطاج، ليلة 22 يوليو، كما تم تكريمه من قبل نقابة المهن الموسيقية.

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وتفاعل الجمهور التونسي بشكل كبير مع أحمد سعد، خلال الحفل، وقدم النجم عددًا من أغانيه الشهيرة، أبرزها إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي، وغيرهم.

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ويعد النجم أحمد سعد من اهم الأصوات على الساحة الغنائية في مصر والوطن العربي، ويحظى بجماهيرية طاغية فى كل الدول العربية، نظراً لنوعية أغنياته التى تساير العصر، وحققت أغانيه الأخيرة نسب مشاهدة مرتفعة ، كما يعد المطرب الأكثر طلبا فى الحفلات داخل مصر وخارجها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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