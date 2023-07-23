اختفاء نجوم جعفر العمدة.. أبرز لقطات جنازة والد مي كساب (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - وصل جثمان والد الفنانة مي كساب إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد من أجل أداء صلاة الجنازة وتشييع الجثمان لمثواه الأخير، وكان أول الحضور مطرب المهرجانات أوكا زوج الفنانة مي كساب وشقيقة الفنان مي كساب أيضا.

وظهرت مي متأثرة بفقدان والدها وترتدي طرحة بيضاء وكان بجوارها عدد من صديقاتها منهن لقاء سويدان وهبة عبد الحكيم ونرمين جمال، وتتلقي الفنانة مي كساب عزاء والدها الراحل بعد غدٍ الثلاثاء بمسجد المشير طنطاوي فى التجمع الخامس.

مي كساب في جنازة والدها

نجوم الفن في جنازة والد مي كساب

نجوم الفن في جنازة والد مي كساب

نجوم الفن في جنازة والد مي كساب

حرص كل من الفنانة عفاف مصطفى وظهرت وهي ترتدي طرحة بيضاء، والفنان منير مكرم، والمخرج معتز التوني، وهشام ماجد، وإيهاب فهمي، وسليمان عيد، وعدد من أصدقاء زوجها مؤدي المهرجانات أوكا، على تقديم واجب العزاء للفنانة مي كساب، وحضوره جنازة والدها التي تقام بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد ، ولم يحضرالجنازة من نجوم مسلسل جعفر العمدة الإ الفنان أحمد فهيم.

وكان والد الفنانة مي كساب قد تعرض لأزمة صحية وخضع لإجراء عملية، وطلبت مي كساب الدعاء لوالدها قائلة: "أبويا أحلى حاجة في عمري كله أبويا اللي علمني أكون بني آدمه أبويا مريض في أمس الحاجه للدعاء يارب اكتبله الخير اللي فيه رضاك وفيه صلاح حاله يارب اقف جمبنا مالناش غيرك ادعوله".

ويذكر أن شاركت الفنانة مي كساب في بطولة مسلسل جعفر العمدة، للفنان محمد رمضان في الماراثون الرمضاني الماضي وشارك عدد كبير من النجوم منهم أيمان العاصى، وهالة صدقي والفنان أحمد فهيم والفنان طارق النهري، والفنانة منه فضالي، والفنان مجدي بدر، المسلسل من إخراج محمد سامي .

مي كساب في جنازة والدها