الموجة الحارة تنعش إيرادات السينما

ياسر رشاد - القاهرة - أثرت الموجة الحارة الشديدة في مصر بشكل إيجابي على أفلام الموسم الصيفي وملحوظ على إيرادات الأعمال، حيث يفر المواطنون إلى دور العرض السينمائية ليستمتعوا بمشاهدة الأفلام وسط عائلتهم وأصدقائهم هربًا من انقطاع التيار الكهربائي في المنازل.

وتستعرض "الخليج 365" لجمهورها خلال التقرير التالي حصيلة إيرادات الأفلام في آخر ليلة عرض:-

وكان إجمالي إيرادات تلك الأفلام بشباك التذاكر أمس، السبت الموافق 22 يوليو الجاري، بلغ نحو 3،274،856 جنيه، وذلك حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي

وحققت إجمالي إيرادات فيلم "بيت الروبي" للنجمان كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، قرابة 106.5 مليون جنيه في 34 ليلة عرض.

فيلم بيت الروبي، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، محمد السويسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى.

تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول: يعيش المؤثر الاجتماعي إبراهيم الروبي مع زوجته وشقيقه الأصغر حياة بسيطة هادئة، لكن مشكلة عدم إنجابه هو وزوجته تُكدر صفو حياتهما، فيفكران في أمر خطير عواقبه وخيمة.

فيلم تاج

فيلم تاج

فيما يصل إجمالي إيرادت فيلم تاج، منذ طرحه بدور العرض إلى 40 مليونًا، و415 ألفًا و700 جنيه، ليحل في المركز الثاني عقب فيلم "بيت الروبي".

يشار إلى أن أحداث فيلم تاج تدور حول تتبع الأحداث حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

يذكر أن فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

فيلم البعبع

فيلم البعبع

بينما جاءت حصيلة إيرادات فيلم البعبع بطولة للنجم أمير كرارة نحو 35 مليون جنيه، على مدار نحو 3 أسابيع منذ انطلاق عرضه بالسينما.

يشار إلى أن فيلم "البعبع"، ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي، وتدور أحداث فيلم البعبع حول رجل عصابة يخرج من السجن ليفاجأ بأنه لديه طفين بنت وولد، ثم يتورط في سرقة آثار ليهربا سويًا وتحدث بينهم مفارقات، فالعمل ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي.

يذكر أن الفيلم بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلي وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس

بلغت إيرادات الفيلم مستر إكس، نحو 21 مليونًا و17 ألف جنيه منذ انطلاق عرضه في السينمات.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

فيلم مطرح مطروح

فيلم مطرح مطروح

حقق إجمالي إيرادات فيلم مطرح مطروح، في 4 ليالي عرض 901 ألف جنيه فقط.

تدور أحداث فيلم مطرح مطروح، في إطار من الحركة والكوميديا خلال فترة الأربعينيات في مصر، حيث تتسبب المصادفة في تعرض موظف مصرى وعائلته للخطر أثناء قضاء إجازتهم الصيفية على بحر مطروح وقت نشوب حرب ما، وسرعان ما يتعرضون لمواقف صعبة مع قوات الجنود الأجنبية.

مطرح مطروح بطولة الفنان محمود حميدة، كريم عفيفي، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.