كتب امير فتحي في الأحد 23 يوليو 2023 05:56 مساءً - يستعد النجمان ماجد المهندس وأصالة نصرى، لطرح أغنية جديدة بعنوان “الحب الأبدى” على طريقة الدويتو. وقد نشرت اصالة فيديو ترويجي للاغنية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليه كاتبة: “موعدنا قرّب مع #الحب_الأبدي كلمات: فائق حسن ألحان: محمود خيامي توزيع: المايسترو مدحت خميس”. See more يذكر ان الشاعر العراقي فائق حسن هو زوج الفنانة السورية اصالة ومدير اعمال الفنان ماجد المهندس.

كانت هذه تفاصيل خبر من كلمات فائق حسن.. “الحب الابدي” تجمع اصالة مع ماجد المهندس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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