كيم كادرشيان.. مُرعبة بسبب مسلسلها الجديد American Horror Story

ياسر رشاد - القاهرة - فاجأت كيم كاردشيان جمهورها بتغييرات كبيرة من أجل دورها فى الموسم الجديد من مسلسل الرعب American Horror Story حيث ظهرت بشعر أبيض طويل، ومكياج شاحب يميل إلى البياض، فيما اعتمدت رموشًا كثيفة بشكل دراماتيكى وأحمر شفاه باللون القرمزى الملفت.

‎كما ارتدت فستان أسود ضيق، بينما حملت بين يديها طفلًا صغيرًا ملفوفًا بملاءة بيضاء وتظهر كلمات فى الخلفية تقول Rock-A-Bye Baby.

كما ظهرت النجمتان إيما روبرتس، وكارا ديليفين، فى الفيديو الترويجى بمظهر مشابه لـ كيم، وهما ترقصان بشكل مخيف على شكل حلقة، ورغم إعجاب العديد من المعجبين بالمقطع الدعائى، إلا أن انضمام كارداشيان للعمل أثار ردود فعل متباينة، إذ رأى بعض الممثلين أن هناك نجومًا يستحقون العمل فى السلسلة بدلًا منها.

كيم كاردشيان

قصة الرواية

وتستند الرواية إلى قصة مثيرة حول امرأة مقتنعة بأن هناك شخصية شريرة تبذل قصارى جهدها للتأكد من أن حملها لن يرى النور أبدا، بحسب الإعلانات المنتشرة عبر الإنترنت.

وذكر المنتج الأمريكى رايان مورفى، فى بيان حسبما ذكر موقع ديلى ميل - فى وقت سابق - أن مؤلفة المسلسل هالى فايفر خصصت "دورا شيقا وممتعا ومرعبا لـ كيم"، قائلًا: "سيكون هذا الجزء من السلسلة غير متوقع، ولن يشبه أى شىء كتبناه قبل ذلك".

وكانت أصبحت نجمة تليفزيون الواقع الافتراضي كيم كاردشيان مطلوبة على جوجل، وذلك بعد استعانة دريك بمقطع من حديثها عن انفصالها عن كانييه، فى أغنيته الجديدة "Search & Rescue".

اقرأ أيضًا

كيم كاردشيان تشتري قصرًا بجانب شقيقتها ووالدتهما للعيش سويًا

حيث استعان دريك بمقطع صوتي لـ كيم كارداشيان عن انفصالها بزوجها السابق كانييه، التى أدلت به فى الحلقة الأخيرة من برنامج "Keepin Up with the Kardashians" المذاع بعام 2021، ذلك خلال حديثها مع والدتها كريس جينر حيث أكدت قائلة: "لم أصل إلى هذا القرار فقط لأصل إلى هذا الحد، ولا أكون سعيدة.. تذكري ذلك".

وتدور أغنية دريك الجديدة حول رحلة بحثه فيها عن شخص ما.

وكانت نشرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى كيم كارداشيان عدة لقطات مميزة لتوثيق رحلتها الأخيرة إلى المملكة المتحدة، حيث كانت كيم فى أوروبا مع ابنها سانت وأصدقائها فى جولة كرة قدم سريعة، زاروا خلالها العديد من الملاعب في جميع أنحاء القارة، وارتدت كيم البالغة من العمر، 42 سنة، بنطال جينز، مضيفةً سترة جينز متناسقة معها، وأكملت إطلالتها بحذاء ذو كعب مدبب.

وظهرت كيم كارداشيان فى صور رحلتها ببريطانيا داخل كشك الهاتف الأحمر الشهير الذى يعد أحد معالم العاصمة البريطانية، وهى تضع سماعة الهاتف على أذنها، وفي صورة أخرى، ظهرت كيم مع صديقتها المفضلة في طفولتها أليسون ستاتر، وكلا منهما تقف داخل كشف للهاتف الشهير، بينما تظاهرا بالاتصال ببعضهما البعض.

شاركت نجمة تليفزيون الواقع، مع جمهورها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعى، صورة لها مع أليسون واثنين من أصدقائها، كما ظهرت النساء الأربع أمام مسرح أديلفى.