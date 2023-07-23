فن ومشاهير

آخر إيرادات "البعبع" أمير كرارة في السينمات

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح فيلم “البعبع” بطولة النجم أمير كرارة والفنانة ياسمين صبري أن يحقق إيرادات بلغت 780,167 جنيه، وذلك آخر ليلة عرض في السينمات.

وكانت احتفلت أسرة فيلم “البعبع” بالعرض الخاص فى جدة، وذلك بعد نجاحه فى دور العرض السينمائية بمصر، وذلك منذ طرحه فى عيد الأضحي.

أمير كرارة ومحمد أنور 

وحضر العرض الخاص أبطال الفيلم: أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، وكان في استقبالهم عدد كبير من الجمهور السعودي بالورود، الذين قاموا بالتقاط الصور التذكارية معهم.

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أمير كرارة ومحمد أنور وياسمين صبري 

وفور الانتهاء من الاحتفال دخل أبطال الفيلم لقاعة السينما لمشاهدة الفيلم مع الجمهور الذي حضر بكثافة لمشاهدة الفيلم معهم، حيث كانت ردود الأفعال بعد الفيلم إيجابية.

واستطاع فيلم أمير كرارة “البعبع” أن يحقق إيرادات أول أمس الجمعة، بلغت مليون و64 ألفا و938 جنيها، في شباك تذاكر السينما، ويصبح إجمالي الإيرادات 25 مليون جنيه.

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البوستر الرسمي لفيلم البعبع 

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الجمهور يلتف حول أمير كرارة 
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محمد عبد العظيم

أبطال البعبع

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبوالحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبدالرحمن) العديد من المواقف.

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أمير كرارة

عودة أمير كرارة للسينما

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

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محمد محمود

وقدم أمير كرارة مسلسل سوق الكانتو في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى،  تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

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ياسمين صبري 

وكان شهد برمو مسلسل "سوق الكانتو" بطولة الفنان أمير كرارة، نشوب صراعات بين أمير كرارة الذي يجسد دور "طاهر" وبين التجار في السوق، وفرضه الإتاوات عليهم.

 

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وظهر الثنائى أمير كرارة ومى عز الدين بلوك مختلف وملابس تشير إلى عصر القرن الماضى .

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محمد عبد الرحمن 

وسلط البرومو الضوء على علاقة أمير كرارة ومي عز الدين خلال أحداث العمل، وبداية قصة حبهما، وسط صعوبات ومشاكل كبيرة تصيبهما، بالإضافة إلى شغفها بالملابس.

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باسم سمرة 

أبطال سوق الكانتو
مسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، أحمد صلاح حسنى، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

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محمد أنور

قصة سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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