شكرا لقرائتكم خبر عن السينوغراف على محمود السودانى يقدم ورشة بمهرجان بنغازى للفنون المسرحية بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم السينوغراف الدكتور علي محمود السوداني ورشة تكوينية بعنوان (السينوغرافيا بالعرض المسرحي - بين المفهوم والاشتغال) في مهرجان بنغازي للفنون المسرحية (ليبيا) في الفترة من 2 أغسطس حتى 11 من نفس الشهر، يدعم المهرجان الأمانة العامة في الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع مهرجان بنغازي للفنون المسرحية وإدارة المسرح الشعبي للتمثيل والموسيقى بنغازي المركز العربي للمسرح.

جدير بالذكر أن السينوغراف والفنان علي السوداني حاصل علي دكتوراه في علوم المسرح وهو مصمم سينوغرافيا مسرحي ومدير فني سينمائي وعضو نقابة الفنانيين العراقيين وعضو المركز العراقي للمسرح، ويعمل بدائرة السينما والمسرح بوزارة الثقافة والسياحة والآثار بدولة العراق، وتولي مدير قسم المسارح عام 2021 ومدير مهرجان بغداد الدولي للمسرح اومدير شعبة الفرقة الوطنية للتمثيل، ومدير فني للأنشطة الفنية لقسم السينم ، وآخر أعماله التي قدمها كمصمم سينوغرافيا " قلب دمية " مع د. حسين علي هارف، و"أمل" مع المخرج الكبير جواد الأسدي، و"فيتامين" مع المخرج بكر نايف عام 2023، وشارك في الكثير من المهرجانات العربية والدولية، وآخر إصداراته كان "المنظومة الضوئية وتغير المكان في العرض المسرحي " ضمن إصدارات الهيئة العربية للمسرح.